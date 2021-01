Quando Neymar volta da lesão pelo PSG?

Camisa 10 é desfalque pelo Paris desde o final do ano passado e ainda não jogou sob o comando de Pochettino; confira quando o brasileiro pode retornar

O tomou um susto no final de 2020, mais precisamente no dia 13 de dezembro. Em partida contra o , Neymar sofreu uma forte entrada de Thiago Mendes e saiu de campo chorando, gritando de dor. Poucos dias depois uma lesão no tornozelo foi confirmada. Mas quando o craque brasileiro retorna aos gramados para reforçar o time de Pochettino?

O treinador argentino assumiu o Paris após a demissão de Thomas Tuchel e fez sua estreia pela equipe na última quarta-feira (06), contra o . Sem o camisa 10, o PSG conseguiu segurar apenas um empate por 1 a 1, vendo o Lyon seguir na liderança do Campeonato Francês.

Neste sábado (09), Pochettino fará seu retorno ao Parc des Princes após quase uma década buscando sua primeira vitória como treinador do clube, mas ainda não terá Neymar. Desde que o argentino chegou, o camisa 10 ainda não treinou com o restante do elenco. Apesar disso, na última sexta-feira (08), o craque brasileiro voltou a correr, de acordo com boletim médico divulgado pelo próprio PSG.

Mas quando Neymar pode retornar de lesão?

Como já voltou a correr, a expectativa é que Neymar comece a treinar com o restante do elenco nesta próxima semana. Dependendo da evolução do brasileiro, ele pode até ficar à disposição de Pochettino para a partida contra o Olympique de Marselha, na próxima quarta-feira (13), pela decisão da Supercopa da . No entanto, mesmo que isso aconteça, é bastante improvável que ele seja titular.

“Vamos avaliá-lo e ver se ele pode estar de volta ao elenco em breve, e vamos decidir se ele vai treinar conosco nas próximas horas e ver se ele conseguirá participar da Supercopa”, comentou o treinador argentino antes das atividades da última sexta-feira (08).

Quantos jogos Neymar irá perder no total?

Desde a lesão no último dia 13 de dezembro, Neymar já ficou de fora de quatro partidas do PSG pela e, neste sábado, contra o Brest, será ausência novamente.

Por mais que o retorno do camisa 10 seja importante para o clube neste momento, o Paris não quer apressar o retorno do brasileiro. A grande preocupação de ambas as partes é que Neymar esteja bem e saudável para o duelo contra o Barcelona, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na partida que marcará o reencontro entre o brasileiro e Lionel Messi, agora em lados opostos.

Confira os jogos que Neymar já perdeu com a lesão:

Jogo Competição Data PSG 0 x 1 Lyon Ligue 1 13 de dezembro de 2020 PSG 2 x 0 Lorient-Bretagne Ligue 1 16 de dezembro de 2020 0 x 0 PSG Ligue 1 20 de dezembro de 2020 PSG 4 x 0 Ligue 1 23 de dezembro de 2020 Saint-Étienne 1 x 1 PSG Ligue 1 6 de janeiro de 2021 PSG x Brest Ligue 1 9 de janeiro de 2021

Próximos jogos do PSG:

Jogo Competição Data PSG x Olympique de Marseille Supercopa da Fança 13 de janeiro de 2021 Angers x PSG Ligue 1 16 de janeiro de 2021 PSG x Ligue 1 22 de janeiro de 2021 Lorient-Bretagne x PSG Ligue 1 31 de janeiro de 2021

Como foi a lesão de Neymar?

Neymar se machucou no dia 13 de dezembro de 2020, em partida contra o Lyon, líder da Ligue 1. Ainda sob o comando de Thomas Tuchel, o PSG foi derrotado e, ainda por cima, viu o craque brasileiro sair de campo chorando de dor.

No final da partida, o camisa 10 sofreu uma forte entrada de Thiago Mendes, ex- , e deixou o gramado sentindo fortes dores. Então, apesar do susto, os exames detectaram "apenas" uma entorse no tornozelo, sem nenhuma fratura ou ruptura ligamentar.