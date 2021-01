Pochettino aposta no ‘especial’ Mbappé para fazer PSG decolar

Ainda sem Neymar, que se recupera de lesão, treinador argentino conta com atacante francês para conquistar sua primeira vitória pelo Paris

Pochettino fará sua segunda partida como treinador do , a primeira no Parc des Princes, neste sábado (09), contra o Brest, pela 19ª rodada da , ainda sem Neymar, que se recupera de lesão. Assim, o treinador argentino aposta no ‘especial’ Mbappé para conquistar sua primeira vitória pelo novo clube e fazer o Paris decolar.

Artilheiro da competição, Mbappe marcou 12 gols em 14 partidas na Ligue 1 nesta temporada, mas não vive um bom momento. Na , muitos acreditam que essa queda de rendimento esteja atrelada a um esgotamento físico do francês. Enquanto isso, Pochettino, que ainda não pode contar com Neymar, sabe que para o PSG vencer, terá de recuperar o bom futebol do jovem atacante.

Após sua estreia à frente do Paris, com um empate em 1 a 1 com o Saint-Etienne, o treinador argentino afirmou que Mbappé precisa melhorar. E o comandante espera que isso aconteça já nesta rodada, no duelo diante do Brest.

"É uma questão sobre um jogador especial. Ele voltou em boa forma depois da pausa de fim de ano, com um estado de espírito muito bom. Ele é o artilheiro do campeonato, esperamos que se divirta e encontre o desempenho de que é capaz", destacou o técnico.

Pochettino, que assumiu a equipe após a demissão de Thomas Tuchel, foi jogador do PSG entre 2001 e 2003. Portanto, esse será o retorno do argentino ao Parc des Princes após quase duas décadas. Além disso, ele também busca sua primeira vitória como treinador da equipe, o que pode ter um gosto ainda mais especial sob tais condições.

"Vai ser uma noite especial e uma alegria, sim, retornar 20 anos depois de usar esta camisa. Infelizmente não haverá torcida, é uma pena e isso vai faltar. Em todo o caso, falamos disso entre nós e com nossas famílias: temos a impressão de que estamos aqui há um ano, quando faz apenas cinco ou seis dias!", acrescentou.

Sem Neymar, Pochettino precisa fazer Mbappé reencontrar o caminho dos gols para o PSG decolar sob seu comando. Com 36 pontos, o clube ocupa a segunda colocação na Ligue 1, três a menos do que o , líder isolado da competição.

Além disso, a equipe já olha para o duelo contra o Barcelona, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, que acontece no início de fevereiro. A expectativa é de que Neymar já esteja de volta para reencontrar Lionel Messi em um dos duelos mais esperados desta fase da competição.

Independentemente disso, Pochettino sabe que o Paris precisa chegar embalado para o confronto, e uma vitória neste sábado é o início deste caminho. E para isso, os gols do ‘especial’ Mbappé serão fundamentais.