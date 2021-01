Neymar volta aos treinos, mas ainda é dúvida para Supercopa da França

Cerca de um mês após se lesionar contra o Lyon, o brasileiro retornou aos treinamentos e pode estrear logo com Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino recebeu uma boa notícia nos últimos dias: pela primeira vez desde que assumiu o cargo de treinador do PSG, poderá contar com Neymar nos treinamentos, com o brasileiro recuperado de lesão que o tirou dos gramados na reta final de 2020.

Lesionado após sofrer entrada dura de Thiago Mendes no dia 13 de dezembro, cerca de um mês atrás, o craque estava fora dos treinamentos e até fez barulho fora de campo com sua já folclórica festa de fim de ano em Mangaratiba. Desde então, o clube francês trocou de treinador após a relação entre Thomas Tuchel e Leonardo ficar insustentável.

O começo de Pochettino no também vem sendo tumultuado, mas muito disso, imaginava-se, seria pelo fato de que o argentino estaria sem seu principal jogador em suas primeiras semanas no cargo, tanto nos treinos quanto nas partidas. Agora, ele poderá ter uma de suas principais peças no dia-a-dia.

Por mais que Neymar retorne às atividades, o técnico ainda tem problemas: Kimpembe, Bernat e Kurzawa ainda estão no departamento médico. São poucos, porém, e a equipe está mais saudável do que nunca, pelo menos nesta temporada.

Vindo de sua primeira vitória no PSG, diante do Brest, por 3 a 0, Pochettino, agora, volta seu foco para a final da contra o , no reencontro dos rivais - no primeiro jogo entre os times na campanha atual, tivemos vitória do e confusão generalizada que terminou com cinco expulsos.

Neymar, então, tenta se recuperar em tempo recorde para entrar em campo na "vingança" contra o vencedor da Liga dos Campeões de 1992-93. O atleta ainda é dúvida, porém, e sua presença não é provável para o confronto. Kimpembe e Paredes também não devem entrar em campo.

Tendo dois treinos com o brasileiro até o duelo, o PSG volta aos gramados diante do Olympique de Marselha, nesta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília), no Parc de Princes, pela Supercopa da .