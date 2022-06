Protesto de torcedores do Fortaleza resulta em agressão com capacete a Robson

Agressão aconteceu após o desembarque da equipe no aeroporto, depois de mais uma derrota no Brasileirão

Nesta sexta-feira (17), o atacante Robson, do Fortaleza, foi agredido com um capacete de motocicleta, enquanto o time desembarcava no Aeroporto Internacional de Fortaleza. O Leão do Pici perdeu mais uma partida no Brasileirão e ainda amarga a lanterna da competição.

O Fortaleza faz uma campanha ruim no campeonato brasileiro deste ano. Já classificado para o mata-mata da Libertadores, o Leão, entretanto, amarga a última posição no torneio nacional, com apenas uma vitória em 12 jogos. Na última quinta-feira (16), o time nordestino perdeu para o Avaí, por 3 a 2, no estádio da Ressacada.

O que aconteceu com Robson?

Cerca de 60 pessoas reuniram-se no desembarque do avião que levava a equipe cearense. Os torcedores foram com a intenção de protestar e cobrar o elenco tricolor pela má fase. A delegação só deixou a parte interna da seção de desembarque após a polícia reforçar o contingente no local.

O atacante Robson, do Fortaleza, foi agredido com um capacete por um torcedor no desembarque do time após derrota por 3x2 para o Avaí.



Já na parte externa, o atacante Robson parou para conversar com parte dos torcedores, que protestavam. Durante a interação, um torcedor desferiu um golpe com o capacete de moto na direção de Robson, que foi atingido.

O atacante não sofreu nenhum ferimento grave e deixou o local andando, cercado por seguranças.

Fortaleza se manifesta

Como já era esperado, o Fortaleza emitiu um comunicado repudiando a agressão sofrida por Robson e disse estar avaliando a situação para ver se serão tomadas medidas jurídicas.

Leia a nota na íntegra:

O Fortaleza Esporte Clube repudia, veementemente, as agressões sofridas pelo atacante Robson e demais atletas registradas na tarde desta sexta-feira (17).

O caso aconteceu após a delegação desembarcar no Aeroporto Internacional de Fortaleza após retorno à capital cearense depois da partida contra o Avaí, em Florianópolis.

O Clube está dando todo suporte ao atleta e analisando o fato para verificar a necessidade de eventual adoção de medidas legais. Entendemos o momento difícil, as cobranças e a necessidade de melhorar, desde que os protestos não envolvam violência.