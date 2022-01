Procura-se destino para Luiz Adriano: fora dos planos do Palmeiras, atacante não tem ofertas

Luiz Adriano não tem propostas no mercado da bola e tampouco chegou a um acordo para rescindir o contrato com o Palmeiras, conforme apurado pela GOAL. Enquanto não decide o futuro, o centroavante faz atividades à parte com um preparador físico particular em São Paulo.

Fora dos planos de Abel Ferreira para a atual temporada, o atleta de 34 anos está à procura de um interessado para deixar a Academia de Futebol — o seu vínculo se encerra somente em 30 de junho de 2023. Ele não conversa com outra equipe na janela de transferências por enquanto.

Uma alternativa era rescindir o compromisso com os paulistas. No entanto, as partes não chegaram a um consenso para a quebra do compromisso. Luiz Adriano não abre mão dos valores que tem para receber, o que inviabiliza um acordo amigável neste momento.

Autorizado a buscar um clube, o jogador passou a trabalhar com um empresário no mercado da bola a fim de deixar o Palmeiras. Junior Mendoza é quem o representará em futuras negociações nesta janela de transferências.

Sem acordo com o Palmeiras para definir o seu futuro, Luiz Adriano nem sequer se apresentou para trabalhar com o restante do elenco nos últimos dias. O atacante de 34 anos tem feito um treinamento individual em casa, localizada em um condomínio de luxo em São Paulo.

Luiz Adriano acumulou polêmicas em 2021. Em novembro deste ano, após a derrota para o São Paulo, pela 33ª rodada do Brasileirão, foi substituído por Abel Ferreira e recebeu vaias da torcida que foi ao Allianz Parque. Irritado, aplaudiu os palmeirenses ironicamente e foi bastante xingado.

Em 37 partidas disputadas na última temporada, fez cinco gols e deu quatro assistências. Luiz Adriano foi titular em 22 oportunidades, somando 1.821 minutos com as cores do time de Abel Ferreira.