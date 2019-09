Problemas com lesão voltam a assombrar São Paulo após euforia por grandes reforços

Na disputa pelo título do Brasileirão, São Paulo sofre com desfalques devido lesões; fim da euforia pós Dani Alves revela problemas no elenco

O vive dias distintos comparado há exato um mês, data da apresentação de Daniel Alves no Tricolor. Sem vencer no Campeonato Brasileiro nas últimas duas rodadas, as quais o time não marcou gols, o técnico Cuca sofre para montar o elenco por conta das ausências de jogadores no departamento médico.

O problema não é de agora, porém a euforia graças a chegada da dupla Daniel Alves e Juanfran, mascarou um dos principais empecilhos do clube na atual temporada. Em 01 de agosto, o São Paulo anunciava uma das maiores contratações da história do clube, Daniel Alves. O ex- eleito o melhor jogador da mudou o ambiente interno e externo do clube.



Em campo, o time que já tinha ganho três partidas seguidas venceu mais três depois do anúncio de Daniel e somou seis vitórias consecutivas no Brasileirão. Os torcedores, por sua vez, tinham um motivo para comemorar, já que a equipe paulista foi eliminada na pré-libertadores, no início do ano para o , e na oitavas de final da Copa do , para o .

Porém, uma nova e positiva surpresa ainda estaria por vir: Juanfran. O São Paulo anunciou o lateral espanhol do em 03 de agosto, dois dias após confirmar Daniel Alves. Carente de bons resultados, a torcida tinha motivos pontuais para esquecer momentaneamente as ausências e lesões do elenco.



Ainda que tenha vencido seis partidas e conquistado posições mais acima na tabela, o São Paulo esbarrou em desfalques ao longo do caminho, como os de Hernanes, Pablo, Toró e Alexandre Pato. Sem referências no setor ofensivo, em especial um centroavante, Daniel Alves e Juanfran pouco puderam fazer nos dois últimos jogos contra e .

Pela 16° rodada do Brasileirão, a falta de opções para escalar o elenco ficou evidente durante a derrota para o Vasco, em São Januário, por 2 x 0. Sem uma diretriz no ataque o São Paulo finalizou apenas três vezes ao gol vascaíno. Segundo dados do Opta, o São Paulo acerta em média 6,1 finalizações a gol por jogo em casa no Brasileirão 2019; no entanto, como visitante, registra apenas 2,7 disparos ao arco, em média, por partida.

Contra o Grêmio, pela 17º rodada, o time escalado por Cuca conseguiu apenas um empate em 0 a 0 diante do elenco reserva da equipe gaúcha, muito por conta da ausência de um centroavante. Ao longo dos seis jogos anteriores, a equipe marcou 12 gols, média de dois por rodada. Ainda assim, o empate no estádio do Morumbi resultou em vaias após o término do jogo. Era a certeza de que a euforia após Daniel teria acabado.

A volta dos antigos problemas ao ataque do São Paulo justamente no momento no qual o time briga por liderança pode interromper as possíveis chances de título, que segundo a UFMG já são mínimas, de 7,5%. Mas a diretoria não estaria ciente a respeito da falta de opções no elenco durante a temporada?

Na briga pelo título de um campeonato disputado em pontos corridos, muito mais do que séries de vitórias a condição física e numérica de um elenco vai além dos três pontos. Aliás, são 38 rodadas, o treinador, no caso Cuca, precisa de opções ao longo do ano para suprir ausências como as de Pato, Hernandes e Pablo.

No entanto, o São Paulo já não tem mais o que fazer, uma vez que apostou em duas contratações de peso e não na montagem de um elenco com mais opções. Diante do neste sábado (07), às 19h (Brasília), além de não poder contar com Daniel Alves e Antony convocados para os amistosos da seleção principal e sub-20, Cuca terá nove desfalques. Com isso, a aposta será nas categorias de base do São Paulo.