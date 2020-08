Primeiro de muitos? Werner precisa de 4 minutos para marcar pelo Chelsea

Atacante alemão estreou pelos Blues em amistoso contra o Brighton e já deixou sua marca

Contratação mais badalada do para a próxima temporada, Timo Werner precisou de pouco tempo para balançar as redes pelos Blues pela primeira vez.

Foi do atacante alemão o gol que abriu o placar para os londrinos no amistoso diante do , neste sábado, logo aos 4 minutos de jogo.

Após lançamento de Ziyech, outro reforço da equipe do técnico Frank Lampard, Hudson-Odoi errou a cabeçada, mas Werner estava lá para conferir.

Gross, cobrando pênalti, empatou para o Brighton no fim do segundo tempo e decretou o 1 a 1 no placar. Nada que tirasse a boa impressão deixada pelo alemão em sua primeira partida pelos Blues.

"Um bom início e o primeiro do que espero que sejam muitos gols", postou o novo camisa 11 nas redes sociais - onde a torcida do Chelsea também se empolgou.

Além do primeiro gol de Werner, o jogo deste sábado no AMEX Stadium, em Brighton, também ficou marcado por ter sido o primeiro com a presença de público na em meio à pandemia do novo coronavírus.

As arquibancadas tiveram lugares marcados para manter o distanciamento, e os 2.500 torcedores presentes só foram liberados mediante uso de máscara e após checagem de temperatura.