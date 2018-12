Presidente do Santos comenta sobre Valdivia: "Se Sampaoli pedir, faremos um esforço"

José Carlos Peres, porém, negou estar negociando com o chileno até o momento

O presidente do Santos, José Carlos Peres, comentou sobre as especulações que surgiram nos últimos dias de um possível interesse na contratação de Jorge Valdivia, ex-jogador do Palmeiras e atualmente no Colo-Colo, do Chile.

O mandatário negou ter tentado a contratação do Mago, mas disse que se o técnico Jorge Sampaoli pedir se esforçará para convecer o jogador a vir jogar no Peixe.

"Tem jogado muito bem no Colo Colo e pudemos ver na Libertadores. Creio que há outros clubes que o acompanham. Vocês sabem que trouxemos Jorge Sampaoli, que é um técnico de grande trajetória e que neste momento está vendo nosso elenco para saber com quais jogadores ficará. Ele estará aqui (no Brasil) em janeiro, mas enquanto isso estamos vendo opções de reforços" afirmou Peres, em entrevista ao jornal chileno "La Cuarta".



(Foto: Sebastián Órdenes/Colo Colo)

"Valdivia é muito amigo do Sampaoli e isso também é importante. Se Sampaoli pedir, faremos um esforço para trazer. Condições ele tem de sobra, mas deixo claro que ainda não conversamos com o jogador sobre a possibilidade de chegar ao Santos", completou.

Valdivia tem contrato com o Colo-Colo até dezembro de 2019.