Presidente do Cruzeiro procura conselheiros e tenta aprovar nova exigência de Ronaldo

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e seus pares têm trabalhado nos bastidores com o intuito de aprovar a solicitação de Ronaldo Fenômeno na reunião do Conselho Deliberativo, marcada para o próximo dia 4 de abril. O grupo tem entrado em contato com conselheiros a fim de explicar a importância do trabalho feito pelo empresário no clube, conforme apurado pela GOAL.

Nos telefonemas, Sérgio Rodrigues e seus aliados reforçam que não há alternativa financeira para o clube sem a participação ativa de Ronaldo Fenômeno na gestão do futebol. O ex-jogador quer que os dois centros de treinamentos cruzeirenses, a Toca da Raposa I (destinada às divisões de base) e a Toca da Raposa II (utilizada pelo elenco profissional), entrem como garantia para o pagamento da dívida tributária, avaliada em R$ 200 milhões. Os dois imóveis custam R$ 180 milhões, conforme adiantado pela GOAL.

O mandatário cruzeirense não está sozinho na busca pela aprovação do tema no Conselho Deliberativo. Ele conta com o auxílio de Lidson Potsch Magalhães e Edson Potsch, que atuam respectivamente como 1º vice-presidente e vice-presidente administrativo. O trio entra em contato com os principais grupos do Conselho Deliberativo a fim de articular a aprovação do tema.

Há um otimismo nos bastidores de que a tentativa de Ronaldo será aprovada pelo Conselho Deliberativo, e o contrato de venda do clube será assinado até 18 de abril, data limite para o ocorrido.

Percentual será mantido

A diretoria-executiva do Cruzeiro e a gestão de Ronaldo Fenômeno não pretendem alterar o percentual negociado em 18 de dezembro passado. À época, ficou estabelecido que o empresário desembolsará R$ 400 milhões por 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). As partes não pretendem fazer alteração nos percentuais, como é pretendido pelos líderes do Conselho Deliberativo.

A ideia da mesa-diretora do Conselho Deliberativo é que a associação tenha mais de 10% das ações do futebol. A diretoria de Sérgio Santos Rodrigues e a gestão de Ronaldo Fenômeno, no entanto, não pretendem fazer alterações nos percentuais.

A divisão atual permite que a associação tenha poder de veto em uma eventual necessidade, conforme a Lei da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O ex-jogador também não deseja reduzir a sua participação.

Sem novas propostas

Diante da confiança de Ronaldo Fenômeno e da antiga diretoria na aprovação por parte do Conselho Deliberativo, o Cruzeiro nem sequer escutaria outras propostas de venda do clube.

Neste momento, o único interessado em adquiri-lo é Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador não tem concorrência na tentativa de adquirir o clube. Ele até tentou um acordo com Pedro Lourenço, sócio de uma grande rede de supermercados em Minas Gerais, mas não obteve êxito. A ideia foi apresentada ao empresário ainda em janeiro. No entanto, Pedrinho, como é conhecido, se recusou a fazer o acordo.