Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Alex Morgan: as melhores jogadoras da Bola de Ouro 2019

A favorita Megan Rapinoe leva o prêmio; Lucy Bronze fica em segundo e Alex Morgan em terceiro

Depois de um ano espetacular, com direito à título da e prêmio de Melhor Jogadora da FIFA, Megan Rapinoe confirma o favoritismo e premiada com a Bola de Ouro, por eleição France Football. É o segundo ano que a premiação ocnta com a categoria de Futebol Feminino. Em novembro, a craque já havia sido eleita pela GOAL como Número 1 no TOP 25 Feminino.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Além do título conquistado com a seleção americana, Rapinoe também foi artilheira e melhor jogadora da Copa de 2019, realizada na . Aos 34 anos, a atacante marcou 6 gols e deu 3 assistências em 7 jogos disputados na competição. A temporada pelo Seattle Reign também chama atenção para o bom momento que a jogadora vive em sua carreira.

Mas não é só dentro de campo que Rapinoe dá show, a artilheira também usa sua imagem para chamar atenção para temas sensíveis e buscar mais notoriedade para seu esporte.

Além da vencedora, a lista tem outras 19 atletas em um ano em que o futebol feminino cresceu no gosto popular. Confira o ranking:

1ª Megan Rapinoe ( ) - Seattle Reign

Mais artigos abaixo

2ª Lucy Bronze ( ) - Olympique Lyonnais

3ª Alex Morgan (Estados Unidos) - Orlando Pride