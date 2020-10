Premier League da Europa: o que é o plano para um torneio entre gigantes?

Um novo torneio europeu de clubes está ganhando forma. A Sky News noticiou que já há conversas para a criação da Premier League da Europa, um novo campeonato que seria realizado pela Fifa (e não pela Uefa, entidade europeia de futebol).

O torneio já teria, inclusive, investidores, que estão criando um fundo de financiamento de 4,6 bilhões de libras (mais de R$ 33 bilhões). Mais de doze clubes de , , , e já estão negociando para serem clubes fundadores do novo campeonato.

A ideia da Premier League da Europa é reunir 18 equipes das maiores ligas europeias em uma competição que seria disputada junto com o restante das demais competições do calendário europeu de clubes. Os melhores classificados disputariam um mata-mata para concluir o torneio.

Cinco equipes da Inglaterra podem assinar para participar do novo torneio, que poderá ter início em 2022. e são dois dos potenciais participantes e já estão conversando para viabilizar este novo campeonato. Os rivais já lideraram um movimento para reestruturar o futebol inglês, mas não obtiveram sucesso.

O maior interesse dos clubes em promover mais um torneio é financeiro. A Sky News não divulgou valores, mas o campeão receberia milhões de libras. Na temporada 2019-20, a Uefa pagou 19 milhões de euros ao pelo título da Liga dos Campeões.

A formalização desta nova liga pode ser feita ainda neste mês de outubro. No entanto, alguns detalhes ainda precisam ser finalizados, como a lista de clubes que disputarão o torneio.

Mesmo sem uma oficialização, o torneio já gera reações no mundo da bola. Jamie Carragher, campeão da Liga dos Campeões em 2005 com o Liverpool, foi curto e grosso: "Ah, vai se f...", postou o ex-zagueiro em sua conta no Twitter.

Outro ex-jogador dos Reds, Stan Collymore também criticou a Premier League da Europa. "Se algum clube inglês aderir a uma Superliga Europeia, ele nunca deve ser autorizado a voltar [para a Premier League inglesa], ser completamente condenado ao ostracismo e os grupos familiares, verdadeiros grupos de fãs desses clubes, devem se levantar para condenar seu clube".

"Que eles se f... e se lembrem de onde tiraram a manteiga para o pão por mais de 100 anos", completou Collymore.

If any English club joins a European Super League, then they should never be allowed back, ostracised completely and fam groups, real fan groups of those clubs stand up to condemn their club.



Fuck them off and remind them where their bread was buttered for 100+ years.