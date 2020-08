Qual é a premiação em dinheiro da Liga dos Campeões 2019/20?

Veja quanto pode receber o time vencedor da Champions League deste ano

Além dos ganhos técnicos óbvios, a classificação para a Liga dos Campeões significa uma grande turbinada na finanças de todos os clubes participantes. Não é a toa que várias equipes tradicionais já contraíram dívidas enormes para tentar voltar à competição .

Só de chegar à fase de grupos, times já tem milhões garantidos na premiação - além do dinheiro das cotas de TV.

Mas neste cenário caótico da pandemia do coronavírus Covid-19, em que muitos times passam por dificuldades financeiras , quanto receberá o vencedor da Liga dos Campeões 2019-20 ? A Goal traz pra você o resumo da premiação da Champions.

O time campeão desta edição da competição irá receber cerca de 19 milhões de euros - cerca de R$ 120 milhões na cotação atual do euro. Ao mesmo tempo, o vice não fica muito atrás: sai com 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) pela sua posição na classificação final.

As equipes acabam recebendo muito mais do que isso, entretanto.

A premiação da Liga dos Campeões é distribuída baseada na performance: times que vão ganhando partidas vão recebendo mais dinheiro até chegarem à final. Um modelo muito parecido é encontrado na Copa Libertadores da América .

Posição Premiação (em euros) Premiação convertida (em reais) Campeão 19 milhões de euros R$ 120 milhões Vice-campeão 15 milhões de euros R$ 95 milhões Classificação para as semifinais 12 milhões de euros R$ 76 milhões Classificação para as quartas de final 10.5 milhões de euros R$ 66 milhões Classificação para as oitavas de final 9.5 milhões de euros R$ 60 milhões na fase de grupos 2.7 milhões de euros R$ 17 milhões Empate na fase de grupos 900 mil euros R$ 5.7 milhões Participação na fase de grupos 15 milhões e 250 mil euros R$ 96 milhões

Cada time recebe aproximadamente 15 milhões de euros (R$ 96 milhões) quando se classificam para a fase de grupos. Para cada vitória nesta fase, ele recebe 2.7 milhões de euros adicionais (R$ 17 milhões). No caso de empate, 900 mil euros (R$ 5.7 milhões). Se ele se classificar para as oitavas, por exemplo, receberá outros 9 milhões e meio de euros (R$ 60 milhões), e assim em diante.

Peguemos o caso do : o time participou da fase de grupos (15 milhões de euros), venceu quatro partidas na primeira fase (10 milhões e 800 mil euros), empatou outra (900 mil euros) e se classificou para as oitavas de final (9 milhões e meio de euros). Como foi eliminado nas oitavas, não receberá mais dinheiro pela sua classificação final. Sua performance na Champions, assim, rendeu ao clube cerca de 36 milhões de euros (R$ 228 milhões de reais).

Mas isso não é tudo: clubes participantes também recebem dinheiro de acordo com o "fator mercadológico" de cada um deles.

O fator mercadológico de cada clube é determinado por indicadores como a posição do time na sua liga nacional, sua posição na Liga dos Campeões e o número total de times daquele país participantes na competição. Assim, de acordo com a avaliação de cada equipe, cada uma delas receberá uma parte dos 292 milhões de euros totais.

A última premiação é determinada com o histórico de dez anos de cada participante: a Uefa utilizará o Ranking de Coeficiente dos Clubes - que leva em conta todas as competições internacionais que cada time disputou em dez anos - para dividir 585 milhões de euros entre todas as equipes que jogarem a Champions League.