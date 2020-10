Project Big Picture é rejeitado pela Premier League; entenda o caso

Mudanças propostas por Liverpool e Manchester United são recusadas, mas pacote de ajuda para divisões inferiores será disponibilizado

A Premier League e a FA (Football Association) rejeitaram as polêmicas propostas do Project Big Picture, que visava uma série de mudanças para reformar o futebol inglês. A notícia foi divulgada pelas redes sociais da liga inglesa através de comunicado oficial, após reunião de emergência realizada nesta quarta-feira (14).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A entidade também afirmou que os 20 clubes da primeira divisão concordaram em trabalhar juntos para elaborar um plano estratégico para buscar uma estrutura de liga mais competitiva e equilibrada.

Mais times

Premier League Shareholders agreed to work together as a 20-club collective on a strategic plan for the future structures and financing of English football



Full statement: https://t.co/6hFna1K6tl pic.twitter.com/mZwwe0pxcG — Premier League (@premierleague) October 14, 2020

“Todos os 20 clubes da Premier League concordaram hoje por unanimidade que o 'Project Big Picture' não será aprovado ou perseguido pela Premier League ou pela FA”, informou em nota.

"Os acionistas da Premier League concordaram em trabalhar juntos como um coletivo de 20 clubes em um plano estratégico para as estruturas futuras e financiamento do futebol inglês, consultando todas as partes interessadas para garantir uma pirâmide de futebol vibrante, competitiva e sustentável", completou.

No último fim de semana, o jornal The Telegraph informou que e estavam à frente do projeto, que também contava com forte apoio de Rick Parry, presidente EFL (English Football League).

Dentre as principais mudanças previstas pelo Project Big Picture, estavam a redução de 20 para 18 equipes na elite no futebol inglês, reformulação das copas nacionais - e -, bem como o aumento das receitas destinadas aos clubes de divisões inferiores.

Contudo, o ponto mais controverso do projeto visava dar mais poder aos clubes do chamado ‘Big Six’ - Manchester United, , Liverpool, , e -, e aos outros três clubes há mais tempo na Premier League - , e .

Confira aqui todos os detalhes do Project Big Picture.

Pacote de ajuda à EFL

Mais artigos abaixo

Como algumas das mudanças previstas no Project Big Picture visavam ajudar os clubes das divisões inferiores da - que passam por sérias dificuldades financeiras com os impactos da pandemia do novo coronavírus -, a Premier League também anunciou um pacote de resgate de 77,2 milhões de libras (cerca de R$ 560 milhões) para os times da e (terceira e quarta divisão, respectivamente).

Deste montante, 27,2 milhões de libras já foram adiantados como pagamentos de solidariedade para a temporada 2020/21, enquanto os outros 50 milhões serão disponibilizados para concessões e empréstimos sem juros - os clubes terão acesso a 20 milhões no curto prazo, e os outros 30 ficarão reservados para garantir que nenhum time dessas divisões saia do mercado como resultado da Covid-19.