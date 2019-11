Premier League aproveita data Fifa e anuncia mudanças no VAR

Em pausa para data Fifa, Premier League aproveita parada e anuncia mudanças estruturais no VAR

E o VAR não é polêmico só no Brasil. Na , berço do futebol, o já folclórico árbitro de vídeo também vem sendo controverso: no duelo entre e , por exemplo, um possível pênalti de Alexander-Arnold não foi analisado pelo VAR, e causou revolta na torcida dos Citizens. Agora, a Premier League aproveitou a pausa da data Fifa e anunciou mudanças estruturais no artifício.

Acompanhe a Premier League ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mike Riley, diretor de arbitragem da Premier League, afirmou que a aplicação do VAR foi positiva até então, mas aceitou as críticas, sempre seguindo o protocolo do árbitro de vídeo inglês: a mínima interferência. Confira a lista de mudanças que a Premier League irá introduzir: