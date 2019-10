Brasileirão: VAR volta a gerar polêmicas em jogos da 27ª rodada

VAR entra em ação em diversos jogos do final de semana e gera polêmica com pênalti, impedimento, falta e expulsão. Sampaoli, Carille e Diniz reclamam.

A 27ª rodada do Brasileirão foi mais uma marcada pela interferência do VAR em diversas partidas. O uso do árbitro de vídeo foi novamente motivo de polêmicas, reclamações e até expulsão em jogos do Campeonato Brasileiro.

No sábado (19), o voltou a decepcionar a torcida ao ser derrotado em casa e de virada para o . Os dois gols da vitória da raposa por 2 a 1 tiveram participação direta do VAR. No primeiro, um pênalti do zagueiro Bruno Méndez ao tocar o braço na bola dentro da área, convertido por Fred. Na segunda - e polêmica - participação, o arbitro de vídeo validou o gol cruzeirense após assistente levantar a bandeira em campo.

Ederson recebeu a bola cara a cara com o goleiro Walter, driblou e só empurrou para as redes. Antes disso, o bandeirinha havia sinalizado impedimento, o que fez zaga corintiana "abandonar" o lance. O VAR confirmou que o passe que originou o gol veio de Fagner, lateral do , validando o gol. O técnico Fábio Carille foi expulso devido à reclamação no lance.

No domingo (20), mais polêmicas. No jogo entre e Avaí, o atacante Brenner foi expulso após entrada no zagueiro tricolor Bruno Alves. O árbitro mandou o jogo seguir mas, após ser chamado pelo VAR, decidiu pela expulsão do jogador. Questionado sobre o lance duvidoso, Fernando Diniz se esquivou: "Não revi o lance, mas o árbitro de vídeo não tem beneficiado o futebol no ", disse o comandante do São Paulo após vitória por 1 a 0.

Inter e não ficaram de fora. D'alessandro teve gol anulado após revisão do árbitro de vídeo, que marcou falta do zagueiro Victor Cuesta antes do argentino marcar. O meia ainda recebeu cartão amarelo por reclamação logo em seguida. O jogo terminou 1 a 0 para o alvinegro carioca.

Sampaoli não poupou críticas ao VAR após o jogo entre e . "A primeira consulta demorou quase cinco minutos, parece que precisam de um microscópio. Isso para mim é lamentável", disse o treinador. O Santos sofreu aos dois mintuos do primeiro tempo o primero gol na derrota por 2 a 0. Luan marcou e o árbitro de vídeo confirmou o gol.

O FlaFlu também contou com reclamações. Apesar da vítoria tranquila por 2 a 0 do líder do campeonato, Gabigol e Jorge Jesus reclamaram de um pênalti não marcado no centroavante rubronegro. O lance foi revisado pelo VAR que decidiu não assinalar a penalidade.