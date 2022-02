Portuguesa da Ilha x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

Botafogo e Portuguesa-RJ se enfrentam neste domingo (27), no Luso-Brasileiro, a partir das 19h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, e do Botafogo TV, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portuguesa-RJ x Botafogo DATA Domingo, 27 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Luso-Brasileiro - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão Play, e o Botafogo TV, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (27), no Luso-Brasileiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota para o Flamengo por 3 a 1 na última rodada, o Botafogo busca a recuperação no Campeonato Carioca. Atualmente, soma 16 pontos e aparece na quarta posição.

Do outro lado, a Portuguesa-RJ, na sexta posição, com oito pontos, busca reencontrar o caminho da vitória depois de três derrotas e um empate.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Portuguesa

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa-RJ 1 x 2 Boavista Campeonato Carioca 18 de fevereiro de 2022 Portuguesa-RJ 0 x 0 Madureira Campeonato Carioca 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portuguesa-RJ x CRB Copa do Brasil 2 de março de 2022 21h30 (de Brasília) Nova Iguaçu x Portuguesa-RJ Campeonato Carioca 5 de março de 2022 11h (de Brasília)

Botafogo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 1 Resende Campeonato Carioca 17 de fevereiro de 2022 Botafogo 1 x 3 Flamengo Campeonato Carioca 23 de fevereiro de 2022

Próximas partidas