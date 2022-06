Portugal x Suíça: onde assistir ao vivo, horário e informações da Nations League 2022

Jogo acontece neste domingo (5), pela segunda rodada do grupo 2 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV e na internet

Portugal e Suíça se enfrentam neste domingo (5), no estádio José Alvalade, às 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada do grupo 2 da Nations League. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Portugal x Suíça DATA Domingo, 5 de junho de 2022 LOCAL Estádio José Alvalade, Lisboa - POR HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Onde vai passar?

O SporTV, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste domingo, em Lisboa.

Informações da partida

Após estrear com derrota, a Suíça quer a vitória em casa para entrar na briga pela vaga à próxima fase.

Do outro lado, Portugal vem de empate com a Espanha e conta com o apoio de sua torcida para vencer em Lisboa.

Últimos resultados e próximos jogos

Suíça

JOGO CAMPEONATO DATA República Tcheca 2 x 1 Suíça Nations League 2 de junho de 2022 Suíça 1 x 1 Kosovo Amistoso 29 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Suíça x Espanha Nations League 9 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Suíça x Portugal Nations League 12 de junho de 2022 15h45 (de Brasília)

Portugal

JOGO CAMPEONATO DATA Espanha 1 x 1 Portugal Nations League 2 de junho de 2022 Portugal 2 x 0 Macedônia do Nortes Eliminatória 29 de março de 2022

Próximas partidas