Porto x Braga: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Português

Clássico português será disputado nesta sexta-feira (30), pela nona rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico português na área! Porto e Braga se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 17h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela oitava rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Ainda sem perder no Português, o Braga, com seis vitórias e um empate, aparece na vice-liderança com 19 pontos, dois a menos que o líder Benfica.

Do outro lado, o Porto, com 16 pontos, vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos no torneio nacional.

Em 163 jogos disputados entre as equipes, o Porto soma 109 vitórias, contra 25 do Braga, além de 29 empates. No último encontro, válido pelo Português 21/22, o Braga venceu por 1 a 0.

Escalações:

Escalação do provável PORTO: Costa; Conceicao, Cardoso, Carmo, Sanusi; Eustaquio, Franco, Uribe, Pepe; Evanilson, Taremi.

Escalação do provável BRAGA: Lima; Fabiano, Tormena, Oliveira, Sequeira; Al Musrati, Racic, Medeiros; R Horta, Ruiz, Banza.

Desfalques

Porto

Fernando Andrade e Otávio, lesionados, estão fora.

Braga

Victor Gomez e Sikou Niakate, machucados, são desfalques certo.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 30 de julho de 2022

• Horário: 17h15 (de Brasília)

• Local: Estádio do Dragão – Porto, POR