Porto x Casa Pia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Equipes se enfrentam neste domingo (14), pela 32ª rodada da Primeira Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Porto e Casa Pia se enfrentam na tarde deste domingo (14), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 32ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com oito vitórias consecutivas, o Porto segue na briga pelo título do Campeonato Português. Atualmente, está na vice-liderança com 76 pontos, enquanto o Casa Pia, no meio da tabela com 40 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos disputados.

Prováveis escalações

Porto: Diogo Costa, Wendell, Iván Marcano, Pepe, Pepê; Wenderson Galeno, Stephen Eustaquio, Marki Grujic, Otávio; Mehdi Taremi, Evanilson. Técnico: Sérgio Conceição.

Casa Pia: Lucas Paes, João Nunes. Fernando Varela, Nermin Zolotic; Derick Poloni, Afonso Taira, Neto, Leonardo Lelo; Yuki Soma, Rafael Martins, Diogo Pinto. Técnico: Miguel Quaresma.

Desfalques

Porto

Com lesão ligamentar, Francisco Meixedo está fora.

Casa Pia

Quando é?