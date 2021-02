Por que Trent Alexander-Arnold usa a camisa 66 no Liverpool?

Titular absoluto da posição nos Reds, o lateral não costuma usar a camisa 2; entenda a situação

Desde que jogadores começaram a utilizar números específicos em seus uniformes, algumas posições e tipos de atletas começaram a ser assemelhados a certos números.

O camisa 10, por exemplo, normalmente é o craque do time, o mais criativo, capaz de decidir uma partida, alguém como Diego Maradona ou Lionel Messi. Já a camisa 9 fica para o grande artilheiro da equipe, como o "R9", Ronaldo Fenômeno. Já a camisa 1 normalmente fica reservada para o goleiro.

A comercialização do esporte vem fazendo, por outro lado, que certos jogadores construam marcas ao redor de seus números da camisa: o império de 'CR7', para Cristiano Ronaldo, é uma prova disso.

Tradicionalmente, porém, usar um número entre 1 a 11 significa que você, ao menos na começo da temporada, deve ser titular de sua equipe. Ao contrário, quanto maior for seu número, mais longe você está dos titulares.

Existem, é claro, muitas exceções para esta "regra". Uma das mais notáveis na Premier League trata-se de Trent Alexander-Arnold. O lateral usa a camisa 66 no Liverpool desde que subiu aos profissionais em 2016-17 e, mesmo tendo assumido a titularidade, manteve o número.

Por que Trent Alexander-Arnold usa a camisa 66 no Liverpool?

Alguns podem pensar que o número 66 é especial para o jovem lateral dos Reds. Nada disso. A única razão pela qual Alexander-Arnold permanece usando o 66 é circunstancial: ele nunca teve vontade de mudar.

De acordo com o coordenador dos uniformes do Liverpool, Lee Radcliffe, o lateral inglês é muito 'tranquilo' e não se preocupa em ter um número específico no uniforme.

"Quando nós temos jovens jogadores que vem da base, sempre tentamos dar um número alto," explicou Radcliffe ao site oficial do time em 2020.

"Nós não gostamos de dar um número baixo, para que eles tenham fome de evoluir".

"Você escolhe um número que faz o jogador pensar, 'preciso lutar para conseguir um número de camisa mais tradicional'."

"Mas quando você vê ele levantando troféus e celebrando com a camisa 66, é um sentimento diferente, eu não consigo descrever. É estranho ver alguém tão feliz com um número alto!"

"Alguém como Trent simplesmente está feliz de estar no Liverpool e não percebe que é um dos melhores do mundo. Ele não pede nada, para falar a verdade."

"Ele simplesmente aceitou o seu número mais alto e pensou, 'É, tudo bem, vou ficar com ele', sem perceber quão icônico ele se tornou ao passar dos anos."

O número pouco comum acabou se tornando um campeão de vendas de camisa com a torcida do Liverpool, especialmente dada a ascensão de Alexander-Arnold, que veio da base do clube e nasceu na cidade.

E Radcliffe que ele já se tornou "icônico", com o jovem lateral sendo fundamental nas conquistas da Liga dos Campeões e da Premier League.

The only defender to reach 1️⃣2️⃣ assists in a single @premierleague season is @trentaa98 🔴



He’s now done it two seasons running 🤩 pic.twitter.com/5QIyyLfzjU — Liverpool FC (@LFC) February 25, 2020

"Eu acho que é um número que caiu nas graças da torcida, agora, porque é de um jogador que cresceu na cidade e virou ídolo," explicou.

"É bem comum ver uma criança com a camisa do Liverpool e ele está usando '66'. É estranho, 'pegou'. É um número que você dá para alguém e espera que ele venha pedir para mudar pouco tempo depois. Mas Trent nunca ligou para isso."

E na seleção inglesa? Qual é o número de Trent Alexander-Arnold?

Na seleção inglesa é diferente: Alexander-Arnold usa a camisa 2, tradicionalmente utilizada pelo lateral direito em qualquer equipe.

Números mais altos são utilizados apenas em clubes, já que seus elencos tem de 30 a 40 jogadores (e tal número pode crescer com novas contratações ou atletas que subam da base). No futebol de seleções, eles praticamente não existe: na maioria dos torneios, os times precisam ter apenas 23 convocados, numerados de 1 a 23.

Trent Alexander-Arnold vai manter a camisa 66?

Respondendo para uma questão de um torcedor no Twitter, em 2020, Alexander-Arnold indicou que não tinha certeza que iria manter sua camisa 66: tal número pode mudar no futuro.

Até pouco tempo atrás, ele parecia ter pelo menos um apego ao número que utilizou em seus primeiros dias em Anfield, assinando postagens em redes sociais com '#66', mas isso não é mais tão comum.

Por mais que a camisa 2 esteja disponível, após a saída de Nathaniel Clyne, em 2020, é possível, como Radcliffe afirmou, que Alexander-Arnold prefira manter a camisa 66, hoje, icônica.

Jogadores podem acabar sendo supersticiosos: talvez, Arnold chegue a conclusão que o número é um amuleto da sorte e mudá-lo traria problemas.

Não é incomum que certos jogadores tenham tal relação com certos números e até exijam ficar com determinada camisa.

Por exemplo: o ex-ponta do Manchester United, Antonio Valencia, decidiu abandonar a camisa 7 - um número muito representativo em Old Trafford - para o número 25 a fim de tentar recuperar a boa fase.

"Não mudei por uma razão negativa," contou Valencia ao United Review em 2013. "Eu não quero que as pessoas achem que eu mudei por pressão ou algo do tipo: quando cheguei no clube, usei o 25 e fui muito bem. Aí eu pensei: 'por que não voltar para a camisa 25?. Eu vivi bons momentos naquela camisa"