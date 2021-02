Zagallo é vacinado contra coronavírus e comemora: "Zagallo vacina tem 13 letras"

Ídolo brasileiro toma a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e brinca com número da sorte

Um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e mundial , Mario Jorge Lobo Zagallo, de 89 anos, foi vacinado contra o novo coronavírus nesta segunda-feira (08), no posto de imunização montado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A segunda dose da vacina precisa ser tomada depois de 28 dias.

O dia 8 de fevereiro de 2021, de acordo com o cronograma de vacinação do Estado do Rio de Janeiro, é o dia de quem tem 89 anos de idade ser imunizado contra a Covid-19. Assim, Zagallo compareceu ao Parque Olímpico do Rio de Janeiro para tomar a primeira dose da Coronavac, vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan, da Universidade de São Paulo (USP).

Sempre muito supersticioso, o grande ídolo do futebol brasileiro usou por toda sua carreira o 13 como seu número da sorte . Sem deixar o bom-humor de lado, ele brincou com o fato de as palavras Zagallo e vacina somadas possuírem justamente 13 letras.

“Zagallo vacina tem 13 letras. O número está sempre ligado à minha vida”, disse o lendário ex-treinador.

Depois de tomar a primeira dose da vacina, Zagallo posou para algumas fotos com os profissionais da saúde que o atenderam e alertou sobre os cuidados que todos devem ter com o novo coronavírus. Ele também registrou o momento em suas redes sociais usando a #VelhoLobotaon.

“Agora chegou a minha idade, né, eu estou com 89, vou fazer o que muita gente ainda não fez e que todo mundo tem que fazer. Isso é bom pra saúde e, coletivamente, se todo mundo fizer, o índice de morte vai baixar", completou.

Zagallo é uma das grandes lendas do futebol mundial e participou de quatro dos cinco títulos de Copa do Mundo do Brasil: os de 1958 e 1962 como jogador, ao lado de Garrincha e Pelé, o de 1970 como treinador - foi ele quem montou o verdadeiro esquadrão formado pelos craques que jogavam com a camisa 10 em seus clubes, como Pelé, Rivelino, Tostão e Gérson - e o de 1994 como coordenador técnico de Carlos Alberto Parreira.