Lateral por acaso, Alexander-Arnold mudou o Liverpool e pelo Liverpool

Maior referência mundial da lateral-direita na atualidade, o jovem de apenas 21 anos completa 100 jogos pelos Reds contra o Aston Villa

O enfrenta, fora de casa, o em duelo válido pela 11ª rodada da Premier League. Será mais uma oportunidade de manter a campanha invicta, no sonho de reconquistar o título inglês após 30 anos, e uma das grandes armas que o time treinado por Jurgen Klopp terá é o lateral-direito Trent Alexander-Arnold.

Nascido na cidade e desde sempre um torcedor dos Reds, tudo o que Alexander-Arnold sempre sonhou foi em vestir a camisa vermelha pela qual sempre vibrou. Às 12h deste sábado (02), o jogador que ajudou o Liverpool a ser novamente uma potência irá fazer isso pela 100ª vez em sua carreira profissional – o duelo terá transmissão do DAZN.

E pensar que tudo começou, de certa forma, por acaso. Trent só conseguiu ir, pela primeira vez, ao campo de treinamento do Liverpool porque o seu nome foi sorteado para um passeio escolar. Lá, jogou e agradou. E continua fazendo isso nos dias de hoje.

Viu o espaço e avançou

A maior diferença, contudo, é que nem sempre Alexander-Arnold pensou em ser lateral. Ele jogou como ponta, volante e zagueiro. Aos 17 anos, após uma conversa com o então diretor da base e o treinador, Trent decidiu arriscar para realizar o sonho de sua vida, conforme contou em entrevista ao The .

“Nós conversamos sobre como eu conseguiria entrar no radar do time profissional e qual seria o melhor caminho para isso. Todos nós decidimos que a lateral-direita seria, provavelmente, o caminho mais claro. Ser um meio-campista é difícil. Eu não estava jogando no sub-23 e não estava nada perto dos profissionais. Não havia nenhum lateral-direito realmente aparecendo no sub-18. Nos profissionais, Flanno (Flanagan) estava lesionado e tínhamos só o Clyney (Nathaniel Clyne) e Connor Randall. Não tinham muitos jogadores na minha frente, então decidimos avançar”.

Trent Alexander-Arnold avançou e não parou de avançar até hoje.

Importância para o time

Bastaria dizer que, desde então, o lateral-direito disputou uma pela (2018), virou nome certo nas listas do técnico Gareth Southgate e foi um dos protagonistas na conquista da Liga dos Campeões pelo Liverpool na última temporada – terminando como líder de assistências do time (3), dentre as quais uma já histórica na semifinal contra o .

Instintivo. Inacreditável. Genial!



Reviva a experiência do gol decisivo contra o Barcelona, segundo Trent Alexander-Arnold e seus companheiros...pic.twitter.com/vyvtBhw2wJ — Liverpool FC (@LFCBrasil) May 31, 2019

Mas desde sua estreia, em 2016, contra o , Alexander-Arnold evoluiu para ser não apenas uma parte importante do time: não é exagero dizer que é um dos principais nomes da equipe treinada por Jurgen Klopp.

Na atual temporada, Trent é, disparado, o jogador que mais cria chances de gol para o time: 40, segundo dados da Opta Sports, 12 a mais em relação ao próximo nesta lista, Sadio Mané. Arnold também acumula três assistências, e ao lado de Robertson, ótimo lateral-esquerdo, e do zagueiro Joel Matip é quem mais intercepta bolas para o time (20).

Ou seja, é um lateral perfeito: apoia levando perigo para o adversário e também aparece bem defensivamente. Seu estilo de jogo é fundamental nos planos de Jurgen Klopp para cada partida: ele, assim como Robertson, representa parte vital na criação de jogadas.

Dono de passe apurado e uma perspicácia difícil de se encontrar (o Barcelona que o diga!), Trent Alexander-Arnold é o símbolo que todo clube gostaria de ter: um jovem torcedor, criado na base e que ajudou as suas cores a ficarem ainda mais vitoriosas. E ele já fez tudo isso com apenas 99 jogos e 21 anos. O caminho é longo e, pelo que já foi apresentado até aqui, animador.