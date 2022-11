Os camisas 9 e 10 da seleção brasileira nas Copas do Mundo

Com alegrias e tristezas, confira os principais nomes que já vestiram as numerações místicas do futebol mundial

O Brasil já está no Qatar em busca do seu sexto título de Copa do Mundo. No caminho até concretizar este sonho, o desempenho da equipe de Tite precisará ser impecável e a história mostra que será necessário contar com craques que façam a diferença.

Quando falamos em seleção brasileira em Copa do Mundo, é impossível não citar a mítica camisa 10 – imortalizada por Pelé especialmente nas conquistas de 1958 e 1970. Para a geração um pouco mais jovem, o número 9 às costas de Ronaldo Fenômeno reflete toda a trajetória do craque, desde o vice em 1998 até o título de 2002.

Inspirados pelo passado e animados com o futuro, nós da GOAL relembramos abaixo todos os camisas 9 e 10 do Brasil na história das Copas do Mundo. Incluindo, claro, a numeração do selecionado brasileiro para o Qatar 2022.

OS CAMISAS 10

Eles são responsáveis pelo espetáculo dentro de campo. Além do mais, quando entram no gramado toda a atenção está voltada para eles. Ser o camisa dez sempre foi o sonho de toda criança. Agora, imagina quando isso é alcançado com a seleção brasileira?

O número virou sinônimo de craque e o Brasil possui vários atletas de alto nível que já vestiram essa camisa. Vamos relembrar!

COPA DE 1954 - PINGA : foi o primeiro jogador a vestir a numeração fixa no mundial da Suíça. Até então jogador do Vasco, o canhoto não teve grande exibição na competição, assim como todo time brasileiro. Por sinal, foi neste mundial que a nossa seleção passou a usar a tradicional camisa amarela.





COPAS DE 1958, 1962, 1966, 1970 - PELÉ: com apenas 17 anos, o Rei do Futebol herdou "sem querer" o número místico após uma confusão da entidade brasileira ao enviar as numerações à Fifa. O até então jovem desconhecido fez a diferença em 1958 e marcou o gol na final contra a Suécia. O sucesso seguiu em 1962, com o bi no Chile apesar da pequena participação após lesão, enquanto em 1966 a seleção não teve sucesso e ficou apenas em 11º. No entanto, o tri veio em 1970, já com Pelé consagrado como melhor jogador de todos os tempos.

COPAS DE 1974 E 1978 - RIVELLINO: ídolo do Fluminense e Corinthians, o jogador balançou as redes três vezes no mundial de 1974 disputado na Alemanha, e conduziu a seleção apenas para o quarto lugar, enquanto quatro anos depois o Brasil ficou em terceiro.

COPAS DE 1982 E 1986 - ZICO: Com a camisa do Brasil, Zico teve atuações memoráveis, mas sempre bateu na trave na hora das conquistas. Ao todo, fez 88 jogos e marcou 66 gols pela seleção em jogos oficiais.

COPA DE 1990 - SILAS: no Mundial disputado na Itália, Sebastião Lazaroni optou por dar a camisa 10 a Silas, então no Sporting de Lisboa. Na ocasião, o Brasil ficou apenas em nono.

COPA DE 1994 - RAÍ: apesar da numeração, Raí não teve participação direta no tetra conquistado nos Estados Unidos. Após dois jogos como titular, perdeu a posição e amargou o banco de reservas.

COPAS DE 1998 E 2002 - RIVALDO: Em 1998, o pernambucano marcou três gols na competição, mas não conseguiu evitar a derrota do Brasil para a França na final do torneio. No entanto, em 2002 a história foi diferente: ao lado de Ronaldo fez uma Copa impecável e foi protagonista no pentacampeonato brasileiro.

COPA DE 2006 - RONALDINHO GAÚCHO: após ter sido eleito duas vezes o melhor do mundo, R10 chegou ao mundial com grande expectativa. No entanto, decepcionou todos os brasileiros e amantes do bom futebol. Não balançou as redes e deu apenas uma assistência.

COPA DE 2010 - KAKÁ: melhor jogador do mundo em 2007, o jogador fez algumas boas partidas, mas seu problema no quadril o prejudicou durante a competição e o limitou dentro de campo.

COPA DE 2014, 2018 e 2022 - NEYMAR: Mesmo com pouca idade e futebol fraco da seleção em 2014, Neymar vinha fazendo um bom Mundial e conduzindo o Brasil até sofrer uma forte entrada de Zuñiga, da Colômbia. Fato que não o fez estar presente na fatídica goleada sofrida por 7 a 1 na semifinal para a Alemanha. Na Rússia, Ney também não conseguiu brilhar e virou mais piada por causa da reação exagerada em suas quedas no gramado. A esperança é que agora em 2022, a história seja diferente.

OS CAMISAS 9

Se o camisa 10 é sinônimo de lances genais e maestrais, o 9 nada mais é do que decisivo. E na Copa de 2002, Rivaldo e Ronaldo provaram este ponto.

Ronaldo foi o camisa 9 nas Copas de 1998, 2002 e 2006, escrevendo um legado próprio na iconografia do futebol moderno. Agora em 2022, a responsabilidade está nas costas de Richarlison.

Confira os números dos camisas 9