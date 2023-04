Por que o tempo de acréscimo aumentou no futebol?

A tendência começou na Copa do Mundo de 2022 e seguirá em campeonatos mundo afora

Além das novidades em relação ao VAR para lances de impedimento, outra mudança envolvendo a arbitragem no Campeonato Brasileiro de 2023 está no tempo de acréscimos do primeiro e segundo tempo das partidas. Eles estão mais longos do que o habitual.

A razão para isso é simples: compensar o tempo em que o jogo, pelo motivo que seja, estiver parado. Os acréscimos de tempo maiores do que o comum deram a tônica na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, e a prática agradou. Tanto, que a IFAB, a associação internacional que regula as regras do futebol, recomendou que todas as suas associações e federações replicassem o modelo de acréscimos visto no Mundial vencido pela Argentina.

É por isso que, se você costuma acompanhar jogos de futebol com regularidade, já têm notado um tempo de acréscimo maior que o habitual. Aqui no Brasil, um exemplo disso esteve no duelo entre Sergipe e Botafogo, pela primeira fase da Copa do Brasil. E no Brasileirão não será diferente.

Enquanto o debate sobre parar ou não o cronômetro quando a partida fica interrompida não tem definição, a orientação é esta: dar um acréscimo de tempo que, eventualmente, será consideravelmente maior do que os anteriormente protocolares.