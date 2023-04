VAR do Brasileirão: mesma linha é gol legal ou impedimento?

A partir do Campeonato Brasileiro de 2023, haverá mudança na tecnologia que detecta o lance irregular

O Brasileirão de 2023 terá novidades em relação a diversas instruções a serem aplicadas pela equipe de arbitragem. Uma das que mais interessa aos torcedores diz respeito aos lances de impedimento. A regra continua sendo a mesma criada em 1924, o que mudou está na forma de se traçar as linhas para identificar quando há, ou não, a irregularidade.

Desde a implementação do VAR no futebol, o impedimento tem sido um dos tantos temas que mobilizam torcedores e profissionais do futebol e da imprensa. Houve erro? As linhas estão milimétricas demais? O que é o tal do “lance ajustado”? Pois agora o Campeonato Brasileiro de 2023 inicia com uma mudança que busca diminuir as dúvidas e insatisfações.

A mudança é a seguinte: quando a linha do jogador que ataca se sobrepor à linha do jogador da defesa, agora ela fica na cor azul e indica que a posição é legal. Ou seja, se o seu time marcar um gol e a revisão do lance mostrar as linhas azuis, pode comemorar. Mas se ficarem na cor vermelha, em paralelo, o impedimento ficará indicado.

É interessante como o futebol se mostra cíclico em quase todos os seus elementos, desde um Pep Guardiola recuperando, no seu Manchester City, o esquema em W-M, que fez sucesso de meados dos anos 1920 até parte dos anos 1960, quanto nesta novidade tecnológica a ser vista a partir do Brasileirão de 2023. Pois em relação aos lances de impedimento, vale lembrar a máxima que perdurou durante as décadas pré-VAR: há dúvida no impedimento? A preferência então deve ser dada ao ataque. Agora uma linha azul vai deixar esta máxima ainda mais em evidência. Ao menos esta é a promessa.