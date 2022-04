Por que Son Heung-min comemora gols imitando uma câmera fotográfica?

Son Heung-min tem a reputação de ser não apenas um dos melhores atacantes da Premier League, mas também de ser um dos jogadores mais carismáticos da liga inglesa. E ao balançar as redes, o sul-coreano costuma imitar uma câmera fotográfica com as mãos, como se estivesse tirando uma foto de algo após fazer o gol. Mas afinal, qual o motivo da comemoração?

Son forma uma dupla de ataque brilhante ao lado de Harry Kane, no Tottenham. Assim, não é difícil ver a comemoração curiosa do atacante, que, após muitos de seus gols, corre em direção às câmeras da partida e finge fotografar algo.

Em uma entrevista à Sky Sports, da Inglaterra, ele explicou o raciocínio por trás da celebração, e o significado é bem razoável.

"Eu estava pensando em uma celebração especial, e então tentei encontrar uma. A comemoração da câmera é porque quando eu marco um gol é sempre um momento de boas lembranças. Então, é como se eu tirasse uma foto para guardar as lembranças na minha mente”, disse o atacante.

“Há um ano eu estava pensando em uma comemoração especial, então criei esta. Não sei se as pessoas entendem, mas acho que é uma boa comemoração. Não sei se vou continuar fazendo, vamos ver", completou.

Son também comentou o fato de ser considerado um jogador carismático e sobre estar sempre com um sorriso no rosto: “É porque eu amo futebol. Amo estar aqui e jogar com meus companheiros, com este time incrível".

Com certeza o sorriso também tem a ver com os gols que o sul-coreano não se cansa de marcar. Nesta temporada, por exemplo, ele e Harry Kane estabeleceram um novo recorde na Premier League para o maior número de gols combinados, superando Didier Drogba e Frank Lampard.

E desde que chegou ao Spurs, em 2015, Son sozinho já balançou as redes 125 vezes, pelo menos 125 bons motivos para sorrir.