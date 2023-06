Por que Sergio Ramos não joga mais pela Espanha?

O zagueiro foi quem mais vestiu a camisa da La Roja na história

A seleção espanhola está vivendo um momento de reconstrução, mesclando jogadores mais experientes com diversas caras novas nas convocações. No entanto, uma das figuras de maior liderança da história recente de La Roja não faz parte disso: Sergio Ramos não veste mais a camisa de seu país.

Desde a Copa do Mundo de 2022, a seleção espanhola vem experimentando uma coisa que há muito não tinha: jogos importantes sem a presença do capitão Sergio Ramos, um dos principais jogadores do time nos últimos tempos. O experiente zagueiro, que vestiu a camisa da La Roja pela última vez em março de 2021, anunciou oficialmente sua aposentadoria da equipe nacional em fevereiro de 2023.

"Chegou a hora, a hora de nos despedirmos da Seleção, nossa querida e empolgante Vermelha", escreveu Sergio Ramos em suas redes sociais. "Com muito pesar, é o fim de uma jornada que eu esperava que fosse mais longa e que terminasse com um gosto melhor na minha boca, no mesmo nível de todos os sucessos que obtivemos com nossa equipe nacional".

Em seu comunicado, Sergio Ramos explica que a aposentadoria não foi algo decidido por ele, mas sim a circunstância de uma decisão do técnico da seleção, Luis de la Fuente. No texto, o zagueiro diz que o comandante ligou para ele dizendo que não contaria mais com seus serviços, independentemente do nível mostrado por ele em sua carreira por clubes. "O futebol nem sempre é justo e o futebol nunca é apenas futebol", escreveu.

"Acredito humildemente que essa carreira merecia terminar por uma decisão pessoal ou porque meu desempenho não estava à altura do que nossa seleção merece, mas não por causa da idade ou de outras razões que, sem tê-las ouvido, senti", continuou o zagueiro. "Porque ser jovem ou menos jovem não é uma virtude ou um defeito, é apenas uma característica temporária que não está necessariamente relacionada ao desempenho ou à capacidade".

Ao todo, Sergio Ramos, que defendeu a seleção da Espanha desde a categoria sub-17, fez 180 jogos desde que, em 2005, estreou profissionalmente com a camisa da La Roja, sendo o jogador que mais atuou pela seleção espanhola. Neste tempo, marcou 23 gols e conquistou três títulos: Eurocopas de 2008 e 2012 e Copa do Mundo de 2010.