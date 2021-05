Por que Sergio Ramos não foi convocado pela Espanha para a Eurocopa 2020?

Capitão da seleção espanhola fica de fora do torneio europeu; confira como Luis Enrique explicou sua decisão

Grande surpresa na convocação da Espanha para a Eurocopa. Sergio Ramos, um dos capitães da seleção, não foi chamado na convocação desta segunda-feira, 24 de maio. Os zagueiros espanhóis no torneio serão Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente e César Azpilicueta, que também podem atuar como lateral direito.

Luis Enrique deixou claro que a decisão se deve exclusivamente ao fato de Sergio Ramos não poder competir normalmente desde janeiro passado.

“Ele não tem conseguido competir nem treinar. Não tem sido fácil, ontem liguei para ele e foi difícil, difícil. Me sinto mal, ele é muito profissional e ajuda muito a equipe e ele poderá ajudar no futuro, mas procuro o melhor para o grupo", disse o treinador após anunciar a convocação.

Sergio Ramos é o futebolista com mais partidas na história da seleção espanhola. A última vez que esteve em campo com La Furia foi contra o Kosovo, no dia 31 de março. Na ocasião, entrou nos minutos finais do duelo, atuando apenas quatro minutos e deixou o campo lesionado. Desde então, o zagueiro disputou apenas uma partida pelo Real Madrid, o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, contra o Chelsea.

Sergio Ramos contra o Chelsea. Foto: Getty

Outro detalhe que chamou a atenção na convocação de Luis Enrique foi o número de convocados. O treinador chamou 24 jogadores sendo que a Uefa permitia a inscrição de 26 jogadores. Questionado se Sergio Ramos poderia ocupar uma dessas duas vagas restantes, o comandante foi contundente ao afirmar que somente aqueles chamados disputarão a Euro.

"Não queremos convocar mais porque queremos que todos tenham a chance de jogar, e sabemos que apenas cerca de 18 ou 19 irão realmente jogar", explicou. Confira aqui a convocação da seleção espanhola e das demais seleção da Euro.

Assim, Sergio Ramos se junta a uma lista de grandes jogadores que ficarão ausentes da Eurocopa. Nomes importantes do esporte perderão o torneio por lesão.

A Espanha está no Grupo E da Euro 2020, ao lado de Polônia, Eslováquia e Suécia. Todos os jogos da equipe na primeira fase serão no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha.