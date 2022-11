Por que Richarlison tem o apelido de "Pombo"?

Apelido se tornou popular quando o brasileiro deixou o Watford e se transferiu para o Everton, em 2018

A estreia de Richarlison na Copa do Mundo não poderia ter sido melhor. O camisa 9 do Brasil fez os dois gols na vitória sobre a Sérvia, sendo o segundo um verdadeiro golaço de voleio. Na boca do povo, Richy (como é chamado na Inglaterra) já é o grande jogador da seleção brasileira nesta edição do Mundial.

O jogador é também conhecido por um apelido peculiar. "Pombo" é uma designação que cada vez mais brasileiros - e até alguns gringos - usam cada vez mais para se referir ao novo xodó da torcida. Mas de onde vem esse apelido?

Quando atuava pelo Watford, da Inglaterra, Richarlison apareceu em um vídeo fazendo a "Dança do Pombo", da música do mesmo nome de MC Faísca e os Perseguidores. O vídeo foi muito compartilhado entre os fãs de futebol e viralizou.

Quando, em 2018, Richarlison se transferiu para o Everton, da Inglaterra, o vídeo ainda rodava a internet e um perfil do Twitter lançou a hashtag #RicharlisonFaçaDançaDoPombo, que logo se espalhou pelos usuários e foi notado pelo próprio jogador e mais tarde pelo clube que acabara de comprá-lo.

Em resposta à hashtag, o "Pombo" - ou "Pidgeon", em inglês - afirmou que quando fizesse seu primeiro gol pelos Toffees faria a dancinha. Não deu outra: logo em sua estreia com a camisa azul, ele fez dois gols contra o Wolverhampton. Na comemoração, ele fez pela primeira vez nos gramados a dança que se tornaria símbolo do atleta.

Desde então, ele passou a celebrar seus gols pelo Everton e pela seleção brasileira fazendo a Dança do Pombo e levando todos os seus fãs ao delírio. Ao final da temporada 2021/22, Richarlison deixou o Everton e se transferiu para o Tottenham, onde tem atuado sob o comando do experiente e vencedor técnico Antonio Conte.

Richarlison conquistou a vaga de centroavante da seleção brasileira, tirando o espaço que era ocupado por Gabriel Jesus e já estreou no principal campeonato de seleções do planeta causando impacto.