Por que Pep Guardiola não vai comandar o Manchester City contra o Sheffield United?

O espanhol ficará de fora do banco de reservas por ao menos dois jogos do clube

O técnico espanhol Pep Guardiola teve de passar por uma cirurgia de emergência, em razão de um problema nas costas, e só deve retornar ao comando do Manchester City após a Data Fifa que paralisará o calendário de clubes entre os dias 4 e 12 de setembro. Com isso, é certo que ele não estará no banco de reservas por ao menos dois jogos.

"O técnico do Manchester City vem sofrendo com fortes dores nas costas há algum tempo e voou para Barcelona para uma cirurgia de emergência realizada pela Dra. Mireia Illueca. A cirurgia foi um sucesso e Pep vai se recuperar em Barcelona", comunicou o clube, em nota oficial. "Todos desejam uma rápida recuperação e esperam vê-lo do volta a Manchester em breve", completou.

Durante o período de ausência de Pep Guardiola, o auxiliar Juamma Lillo, seu compatriota, assumirá o cargo interinamente. Lillo tem 57 anos e uma vasta carreira como treinador, inclusive com passagens pela América do Sul, onde treinou o Atlético Nacional e o Millonarios, ambos da Colômbia. Teve uma primeira passagem como auxiliar de Guardiola entre 2020 e 2022, saiu para treinar o Al-Sadd, do Catar, e voltou para Manchester neste ano

