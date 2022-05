Por que Pep Guardiola dificilmente voltará a trabalhar na Espanha

Pep Guardiola parece estar muito tranquilo antes do gigantesco confronto do Manchester City contra o Real Madrid, que promete parar o mundo na Liga dos Campeões.

O treinador do City tem estado bastante relaxado nas últimas semanas, apesar de uma série constante de grandes jogos, com cada um ameaçando prejudicar os desafios europeus e da Premier League do City.

Mas retornando para sua terra natal pela segunda vez em quatro semanas, Guardiola precisa ser quase tão cuidadoso com sua abordagem fora de campo quanto dentro dele.

Questionado sobre os comentários de Luka Modric de que, se o Real fizer o seu melhor jogo, então vai avançar, Guardiola respondeu diretamente: "Isso é normal. Também achamos isso."

Sobre se era um bom momento para jogar com o time de Carlo Ancelotti depois que eles comemoraram a conquista do título espanhol, ele respondeu: "A liga é totalmente separada da Liga dos Campeões. Não tenho opinião sobre isso."

E depois de uma série de perguntas desconcertantes sobre o City dar parabéns ao Real Madrid depois de vencer La Liga, Guardiola disse: "Como porta-voz deste clube, que é o que sou, nós os parabenizamos, mas este é o campeão (de La Liga)."

Se a defesa do City for tão impenetrável, para o jogo de volta, no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira (4), quanto suas respostas antes da partida, Guardiola ficará mais do que feliz.

Getty/GOAL

Ele tem o suficiente para se preocupar, principalmente tentando ganhar a Liga dos Campeões pela primeira vez no City, sem se distrair com qualquer controvérsia fora do campo.

Há a complicada questão de fazer malabarismos com tantos jogos quando as lesões começam a atingir seu elenco, ao mesmo tempo em que elabora um plano tático para vencer o Real Madrid e impedir Karim Benzema, além, é claro, de silenciar a torcida do Bernabéu que empurrou o time nas vitórias sobre Paris Saint-Germain e Chelsea, respectivamente.

Como Guardiola descreve, há "mais barulho" em grandes jogos na Espanha em comparação com a relativa calma que o time experimenta na Premier League, e ele quer fazer o possível para diminuir esse volume.

Quanto mais o City avança na Europa, maior a chance de uma viagem à Espanha. Dos programas de entrevistas na televisão e a cobertura esportiva, o interesse pelo futebol da terra natal de Guardiola pode ser uma distração, além de ensurdecedor.

Está muito longe do ambiente seguro do Etihad, onde ele e seus auxiliares estão isolados e podem realizar seu trabalho sabendo que fotógrafos e câmeras estão firmemente contidos.

Getty/GOAL

Antes do jogo de ida, Guardiola conseguiu manter John Stones afastado dos treinos da sua equipe, aberto à imprensa, antes de trazer zagueiro depois de todos os jornalistas terem saído.

Ele pode até fazer o curto passeio de bicicleta pelo centro da cidade de Manchester sem ser incomodado pelos espectadores.

É um grande contraste com seu tempo no Camp Nou, onde o estresse e a pressão do trabalho o forçaram a deixar para trás o clube que torcia quando menino e ficar um ano longe dos gramados para se recuperar.

Isto é a outra razão pela qual é improvável que ele retorne à Espanha como treinador, tornando não inconcebível que sua estadia no Etihad Stadium possa ir além do verão europeu de 2023, quando seu contrato expira.

Nas quartas de final contra o Atlético de Madrid, Guardiola fez o possível para evitar qualquer coisa que pudesse ser considerada controversa, apesar de um claro choque de cultura entre os dois clubes.

Ele falou sobre as qualidades do Atleti - depois de um desempenho ultra-defensivo no Etihad, onde o time espanhol não conseguiu dar um único chute fora do gol ou no alvo - mas um deslize foi pego e usado para críticas.

"Na pré-história, hoje e daqui a 100 mil anos, atacar um 5-5-0 é muito difícil", disse ele após a vitória da primeira partida. "É que não há espaço. Além de serem muito competitivos e defenderem muito bem, não há espaço."

Getty/GOAL

O uso da palavra 'pré-história' causou ofensa, e o capitão do Atleti, Koke, respondeu com uma mensagem no Instagram dizendo: "Apaixonado por sua história desde a pré-história. Orgulho de ser do Atlético."

Depois de uma partida de volta tensa, onde a equipe espanhola foi mais ameaçadora, Diego Simeone estava claramente irritado.

“Muitas vezes quem tem um grande vocabulário é muito inteligente e consegue te tratar com desprezo”, disse o argentino. “Mas aqueles de nós que podem ter menos vocabulário, não são tão estúpidos.”

Foi uma exibição frustrante do que havia sido uma segunda etapa emocionante, já que o City usou sua crescente experiência europeia para sobreviver no confronto jogado no Wanda Metropolitano.

Mesmo para Atleti e Simeone, foi triste que seus enormes esforços não tenham sido apreciados, pois as críticas da mídia espanhola rapidamente se concentraram no treinador do City e suas táticas.

Guardiola certamente não está isento de críticas no City, mas na Inglaterra, a análise dele é muito menos tóxica e os torcedores menos exigentes.

É por essas razões que é improvável que ele volte a treinar na Espanha novamente.