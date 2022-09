Por que Pedro não foi titular nos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo

O artilheiro do Flamengo não teve, em relação a minutos jogados, o espaço que muitos acharam que teria

A convocação de Pedro foi uma das novidades mais esperadas para os últimos dois amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. O artilheiro do Flamengo vem em ótima fase, sendo decisivo sempre que está em campo pelo Rubro-Negro, e vinha recebendo constantes elogios por parte de Tite. Mas tanto contra Gana quanto agora diante da Tunísia o centroavante não foi titular.

Com o agravante de sequer ter saído do banco nos 3 a 0 contra os ganeses, muitos fizeram a pergunta: se Tite convocou Pedro, por que o usou tão pouco? Ainda que venha provavelmente a receber alguns minutos contra a Tunísia, a estadia com a seleção brasileira pareceu muito pouco dentro de todo o clamor gerado.

Antes da partida contra a Tunísia, Tite foi perguntado sobre o assunto e não fugiu do tema: “Ele possivelmente vai ter uma situação dentro do jogo. Possivelmente (Pedro terá uma chance contra a Tunísia). Não é assegurado que sim. É a ideia? É a ideia, mas independente disso eu já tenho o diagnóstico do Pedro, eu sei o que o Pedro pode dar, ele já esteve na seleção brasileira, ele já jogou, ele já treinou conosco, machucou e teve que voltar. Não vai ser só esse jogo que vai determinar (se Pedro estará na Copa do Mundo), é uma característica específica em relação a ele”.

“E eu ficava falando do Pedro, porque entendia que ele era um atleta diferenciado. Nós já havíamos tido ele aqui e sabia que em algum momento ele teria chance no Flamengo. E agora aguentar cobrança para ele jogar mais tempo ou iniciar (risos)”, completou o treinador da seleção.

Em suas palavras, Tite deixa claro: ele sabe muito bem o que quer de Pedro e o vê como um jogador muito específico. É como se soubesse o que o rubro-negro lhe pode entregar, mas prefere ainda montar seu ataque testando as opções que lhe dão mais alternativas táticas de mobilidade dentro de um único jogo.

“Pode tirar de alguma outra posição e colocar para ter uma versatilidade criativa ou estratégico, o modelo é o modelo, não vamos confundir o modelo e o jeito da seleção jogar com situações pontuais. Jogadores têm se mostrado assim, Rodrygo tem se mostrado assim, ao contrário do Pedro, que é especialista, se o Pedro trabalhar numa outa função que não a de 9, não vai funcionar. O Paquetá é versátil, o Fred é versátil, Militão, Ibañez... Isso também conta”, explicou Tite.

Se Pedro vai conseguir se provar como uma peça importante para time titular, é uma resposta que só o tempo vai entregar. De qualquer maneira, a própria história do atacante dentro do Flamengo já lhe serve como inspiração.