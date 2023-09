Por que Pedrinho não trabalha mais como comentarista na Globo

O ex-jogador era um dos principais nomes das transmissões esportivas na emissora

Um dos principais nomes das transmissões do Grupo Globo, o comentarista Pedrinho anunciou na tarde desta quinta-feira (14) sua saída da emissora após quatro anos. Os rumores apontam que o ex-jogador se demitiu para se candidatar à presidência do Vasco, time pelo qual é torcedor assumido e que foi revelado para o futebol. Em suas rede sociais, o ídolo do Vasco afirmou que está deixando a emissora para por foco em novos projetos.

"Hoje estou saindo do grupo Globo em busca de novos projetos. Uma casa que me deu a oportunidade de mostrar meu conteúdo, que me permitiu comentar em jogos e programas e perceber que após a carreira de atleta é possível ser feliz nessa profissão. Quero agradecer a todos da empresa que ao longo desses 4 anos me permitiram realizar muitos objetivos profissionais. Obrigado, SporTV e Globo", comunicou Pedrinho.

Pedrinho foi contratado como comentarista de esportes em 29 de agosto de 2019 para atuar nos canais SpoTV e, tempo depois, na Globo. Após a temporada de 2022, foi assunto em uma pesquisa de opinião do UOL e foi eleito pelos jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro como o melhor comentarista esportivo do país.