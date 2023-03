Por que o São Paulo não joga no Morumbi contra o Água Santa, pelas quartas do Paulistão?

Apesar de ter a vantagem de jogar em casa, o Tricolor vai mandar a partida no Allianz Parque

O São Paulo, nesta segunda-feira (13), enfrenta o Água Santa pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E, apesar de ter conquistado a vantagem de jogar o duelo decisivo em casa, o Tricolor não estará exatamente dentro de seu domínio, uma vez que o jogo será no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

Os times mais bem classificados na tabela geral do Paulistão conquistaram o direito de decidir as quartas de final, disputada em jogo único, dentro de casa, diante de sua torcida. O São Paulo, porém, não entrará em campo no Morumbi, mas sim no Allianz Parque, estádio escolhido pelo Tricolor para mandar a partida eliminatória.

Isso porque, nos dias em que as quartas de final poderiam ter sido marcadas, o Morumbi está impossibilitado de receber jogos. O estádio foi alugado para receber uma série de seis shows da banda britânica Coldplay, entre os dias 10 e 18 de março.

Rubens Chiri, Paulo Pinto e Ciete Silvério/São Paulo FC

A escolha pelo Allianz Parque se deu por conta de um acordo feito entre os presidentes dos dois times, Júlio Casares e Leila Pereira. No acordo, o Palmeiras mandou o clássico contra o Santos, em fevereiro, no Morumbi, quando seu estádio estava recebendo um evento, e agora o São Paulo terá um jogo no Allianz, sem precisar pagar aluguel.

Caso passe pelo Água Santa e se classifique para as semifinais, o São Paulo provavelmente jogará novamente como mandante no Allianz Parque, uma vez que o jogo deve acontecer no dia 19, apenas um dia depois do último show do Coldplay no Morumbi.