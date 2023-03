São Paulo x Água Santa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do quartas Paulistão

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (13), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

No Allianz Parque, São Paulo e Água Santa entram em campo na noite desta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), pelo último jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

O São Paulo chegou à fase eliminatória após ficar na liderança do grupo B, com 23 pontos. O Tricolor acumula sete vitórias, dois empates e três derrotas até o momento, com 63% de aproveitamento. A boa notícia é que o técnico Rogério Ceni terá os reforços de Arboleda, Diego Costa, Erison e Beraldo, recuperados de lesão.

Já o Água Santa foi o segundo colocado do grupo, também com 23 pontos. A equipe de Diadema teve campanha semelhante a do adversário, porém com menor saldo de gols.

Prováveis escalações

Escalação do São Paulo: Rafael, Orejuela, Arboleda (Beraldo), Alan Franco e Welington; Luan (Méndez), Nestor e Luciano; David (Erison), Wellington Rato e Galoppo.

Escalação do Água Santa: Ygor, Thiaguinho, Didi, Rodrigo Sam, Rhuan, Cristiano, Igor Henrique, Patrick Brey, Luan Dias, Bruno Mezenga e Lucas Tocantins.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Água Santa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?