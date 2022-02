Por que o podcast Flow Sport Club não vai mais passar o Cariocão 2022?

Anunciado como um dos canais da Twitch que transmitiriam o Campeonato Carioca 2022, o Flow Sport Club teve seu contrato com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) rompido.

O anúncio do rompimento foi feito pela própria FERJ em suas redes sociais nesta terça-feira (8). O motivo do rompimento foi uma fala de Monark, integrante do Flow, defendendo a criação de um partido nazista no Brasil que fosse reconhecido por lei.

"A Ferj, defensora da igualdade, do respeito e contrária a qualquer tipo de preconceito, anuncia o rompimento do contrato com o Estúdios Flow, responsável pelo podcast Flow Sport Club que transmitia jogos do Campeonato Carioca de 2022, por apologia ao nazismo, regime cujos crimes contra a humanidade até os dias de hoje causam horror a qualquer um que preze pela vida", escreveu a entidade em nota publicada em suas redes sociais.

Sem as transmissões do Flow Sport Club, o Campeonato Carioca segue nos canais Casimito, Ronaldo TV e Gaules, na Twitch.