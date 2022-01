Carioca 2022 promete ‘estadual paralelo’ na Twitch entre Casimiro, Gaules, Flow e Ronaldo TV

O Campeonato Carioca 2022 chegará de um jeito diferente na telinha dos torcedores. Pela primeira vez, o estadual mais charmoso do Brasil, terá transmissão na Twitch nos canais do streamer Casimiro Miguel, Ronaldo TV, Flow Sport Club e Gaules, além da TV Record, Cariocão Play e das Tvs dos clubes.

Os canais da Twitch citados acima vão transmitir 16 jogos do Campeonato Carioca, os mesmo que serão transmistidos na TV aberta pela Record. A ideia de comercializar os jogos nesta nova plataforma tem o intuito de agradar aos jovens, que cada vez mais elevam a audiência desses canais.

"É a leveza e a irreverência do futebol carioca unidos à competência dos Estúdios Flow, com toda sua força de penetração e juventude. Mais uma comprovação de que o Cariocão é um campeonato de abrangência nacionl", disse Rubes Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, em entrevista ao Lance.

A FERJ também vendeu os “naming rights" do Campeonato Carioca para o site de apostas Betfair. Sendo assim, a competição terá o nome de Cariocão Betfair 2022". O Cariocão inicia na próxima terça-feira (25), com a partida entre Botafogo e Boavista, no estádio Nilton Santos.