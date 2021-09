Por que o Palmeiras não contratou Hulk e Diego Costa quando teve a chance?

A dupla, que hoje é adversária, esteve muita próxima de se acertar com o Verdão quando buscavam volta ao Brasil

Se hoje são rivais, Hulk e Diego Costa quase foram reforços para o Palmeiras. A dupla, que hoje entra em campo contra o Verdão, vestindo as cores do Atlético-MG, pela primeira partida da semifinal da Libertadores, esteve muito próxima de se acertar com o Alviverde, no entanto políticas do clube travaram as negociações.

Grandes destaques do Atlético-MG, Hulk e Diego Costa quase estiveram do outro lado da disputa pela vaga na final da Libertadores. Quando estavam de saída da China e da Europa, respectivamente, os dois entraram em negociações com o Palmeiras, que acabaram não indo para frente.

Apesar dos pedidos de Abel Ferreira por um centroavante, o Palmeiras acabou não evoluindo nas conversas com nenhum dos dois jogadores. Isso porque, por conta da pandemia de Covid-19, a diretoria do Verdão adotou uma política de austeridade financeira. Além dos efeitos do coronavírus nas receitas do clube, este é também o último ano do mandato do presidente Maurício Galiotte, que não pretendia assumir um compromisso caro e acabaria com o próximo mandatário.

No caso de Hulk, o interesse vem de longe. Torcedor alviverde de criança, o jogador chegou a ir em jogos do Verdão pouco antes de anunciar a saída da China. O salário de quase R$ 1,5 milhão, no entanto, fez o time recuar quando chegou a hora de concretizar o negócio.

No caso de Diego Costa, a imprensa internacional chegou a cravar a ida do atacante para o Palmeiras, que sempre tratou do negócio com cautela, já que achou que o jogador poderia estar usando as conversas para conseguir melhores contratos na Europa.O alto salário novamente travou as negociações.

Com o caminho livre, o Atlético-MG, com a ajuda de um patrocinador, foi atrás da dupla para reforçar seu elenco, que hoje, ainda na disputa da Libertadores e da Copa do Brasil, além da boa posição no Campeonato Brasileiro, está em busca de uma tríplice coroa.

A dupla, que tem sido um quebra-cabeças para o técnico Cuca, que busca o melhor jeito de encaixar os dois em seu time, nesta terça-feira (21), enfrentará o quase futuro time pela semifinal da Libertadores, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.