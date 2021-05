Hulk no Atlético-MG: gols, assistências e tempo de contrato do atacante

De volta ao Brasil, Hulk é peça importante para o Galo na temporada

Hulk voltou para o futebol brasileiro após 20 anos longe daqui. É justamente no Atlético-MG que o jogador decidiu seguir sua carreira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os números do jogador já impressionam: em seis jogos pela Libertadores, Hulk já marcou seis gols, e distribuiu uma assistência. Em 2021, o Atlético-MG já levantou o título do Campeonato Mineiro.

Veja os números de Hulk:

Dados atualizados em 25/05/2021, às 10h15 (de Brasília).

Quantos gols Hulk marcou pelo Atlético-MG ?

(Foto: Pedro Sousa/Atlético-MG)

No total, Hulk já marcou oito gols em 17 partidas oficiais disputadas desde a sua chegada em 2021. A primeira vítima foi o Coimbra, em duelo válido pelo Campeonato Mineiro, e a última – até aqui - foi o La Guaira, pela Libertadores.

Competição Gols Jogos Mineiro 2 11 Libertadores 6 6

Artilheiros do Atlético-MG na Libertadores

(Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Na última partida do Galo pela Libertadores Hulk ultrapassou Ronaldinho, e se igualou a Tardelli em gols pelo Atlético-MG na competição

Jogadores Gols Jô 11 Guilherme 9 Casares 8 Lucas Pratto 7 Hulk 6 Diego Tardelli 6 Fred 6 Ronaldinho 5 Ricardo Oliveira 5

Quantas assistências Hulk deu pelo Galo?

(Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Nos 17 jogos oficiais disputados pelo Atlético-MG, Hulk distribuiu até agora só uma assistência pelo Galo, justamente na última partida da fase de grupos da Libertadores, contra o La Guaira.

Até quando Hulk tem contrato com o Atlético-MG?

Depois de um bom período fora do pais, Hulk retornou ao Brasil com um contrato de dois anos com o Galo, válido até o fim de 2022.