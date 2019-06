Por que o Lyon pode esquentar o mercado e mudar os times do Brasileirão?

Sob o comando de Juninho Pernambucano e Sylvinho, clube francês pode levar Jean Lucas, Pedro e impedir o Flamengo de contratar Filipe Luís

Com um quarto dos jogos já disputados, o Brasileirão 2019 começa a tomar forma, ganhar favoritos e personagens decisivos.

Um deles, porém, pode surpreender muita gente: o .

O clube francês apresentou há algumas semanas Juninho Pernambucano, ídolo histórico do clube, como novo diretor de futebol e o ex-jogador Sylvinho como novo treinador.

A dupla brasileira está de olho no mercado brasileiro e suas ações estão influenciando muitos clubes daqui.

Nesta quinta-feira foi noticiado que o Lyon contratou Jean Lucas, do , que estava emprestado ao . O volante era peça importante do vice-líder do Brasileiro que agora deverá correr atrás de uma peça de reposição.

O Flamengo até ganha um bom dinheiro pela negociação, mas é adversário direto do Lyon na briga por Filipe Luís. O time francês quer o lateral-esquerdo da que também é sondado pelo .

Juninho Pernambucano também sonha com Pedro, do Fluminense. Ainda pegando ritmo de jogo desde que voltou de grave lesão no joelho, o atacante de 22 anos já marcou três gols em cinco partidas no Brasileirão.

Com conhecimento e bom relacionamento no mercado brasileiro, Juninho Pernambucano não deve parar por aí. Jogadores brasileiros são baratos para times europeus e diversos atletas devem gostar da oportunidade de se mudar para a Europa em um time comandado por conterrâneos.

Brasileiros lá longe podem ajudar a definir os rumos do nosso campeonato aqui de casa.