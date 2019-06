Flamengo negocia com Lyon, e Santos deve perder Jean Lucas

O time carioca tem direito a 80% do valor de venda deve levar cerca de R$27 milhões quando o negócio for oficializado

O acertou a venda do volante Jean Lucas, de apenas 20 anos, para o por 8 milhões de euros (R$ 34 milhões), segundo o GloboEsporte.

Jean Lucas estava no por empréstimo desde Fevereiro e atraiu a atenção de Juninho Pernambucano, novo diretor de futebol do clube francês. Ele será treinado por outro brasileiro, Sylvinho, que terá na Europa seu primeiro trabalho como técnico principal.

O empréstimo de Jean Lucas havia sido parte do negócio que levou Bruno Henrique ao Flamengo e dá o direito do Santos de cobrir a oferta do Lyon, o que não deve acontecer.

O volante atuou 20 vezes nesta temporada e participou dos nove jogos do Santos até aqui no Brasileirão, dando uma assistência para gol.

Revelado pelo Flamengo, Jean Lucas estreou entre os profissionais em 2018 e jogou 23 vezes com a camisa rubro-negra.