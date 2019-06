Lyon, de Juninho Pernambucano e Sylvinho, quer contratar Filipe Luís e Pedro

Brasileiros chegam para tentar elevar o nível da equipe que já teve hegemonia na França

De acordo com o L'Équipe, o Olympique tem dois brasileiros em sua mira, trata-se do lateral-esquerdo Filipe Luís, do e Pedro, jovem centroavante do .

Quer ver jogos do Lyon na Ligue 1 ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Os alvos foram estabelecidos por Juninho Pernambucano e Sylvinho, diretor esportivo e técnico, respectivamente. Os ex-jogadores procuram uma reformulação na equipe, que já teve uma grande hegemonia no campeonato francês. Com Juninho como principal estrela, os Gones conquistaram sete títulos de campeão consecutivos no certame nacional.

Filipe Luís vê mais um time se interessar por seus serviços. Aos 33 anos, o lateral-esquerdo é disputado por times como , , e ainda tem a possibilidade de uma renovação com o Atlético de Madrid.

Já Pedro, que foi campeão do Torneio do Toulon com o , pode ter sua primeira oportunidade no futebol europeu sendo comandado por um treinador brasileiro, o que facilitaria muito e ajudaria na adaptação ao novo contexto.

Esse é o primeiro desafio de Sylvinho como treinador de uma equipe profissional. Ele já atuou como auxiliar técnico diversas vezes e estava na seleção brasileira auxiliando Tite e chega para o tradicional time francês. Tanto Sylvinho quanto Juninho devem usar de sua influência no mercado europeu para atrair jogadores que possam dar esse 'salto de qualidade' que o Lyon busca para voltar a ser mais competitivo tanto em âmbito nacional quanto continental.