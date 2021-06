Por que o gramado do Nilton Santos preocupa a seleção, Tite e Neymar?

O piso já foi trocado por um novo para a disputa da Copa América, mas ainda não está em um bom estado para os jogos da competição

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, demonstrou novamente preocupação com o estado do gramado do estádio Nilton Santos. Alvo de muitas críticas por parte de todos que já atuaram pela Copa América no estádio, o piso já foi trocado pela Conmebol para a disputa da competição, mas ainda não está em um bom estado para os jogos.

Em uma entrevista coletiva antes do jogo contra a Colômbia, Tite aproveitou para fazer duras críticas ao campo do Nilton Santos dizendo que a forma atual pode trazer sérias lesões para os jogadores: "O estado do gramado não é bom. O estado do gramado, de ser recente a retirada, é humanamente impossível."

"O Juninho (coordenador da seleção) entra em contato toda hora para que isso melhore, porque dá saúde aos atletas. E aqui fala um ex-atleta parou com 27 anos com cinco operações. Às vezes um buraco, um escorregão, te proporciona ainda mais problema para um esporte de contato", disse Tite.

(Foto: Getty Images)

Também no Nilton Santos, o Brasil jogou contra o Peru, e sem sequer fez o aquecimento no gramado. Em uma postagem em sua rede social, Neymar também aproveitou para dar uma alfinetada no campo do Nilton Santos após a vitória contra o Peru, pedindo para a Conmebol resolver a situação.

(Foto: Instagram/Neymar)

Tite não foi o único a reclamar do piso do estádio, além de Messi o técnico da Argentina, Lionel Scaloni também críticou o campo: 'Ter jogado melhor neste campo diz muito. O estado é lamentável. Aos 10 minutos você não conseguia mais jogar. É mais para outro esporte do que para o futebol."

"O mesmo acontece em outros estádios da Copa. Um bom campo é essencial para jogar um bom futebol", disse o treinador após o empate contra o Chile em 1 a 1.

O Brasil entra em campo no Nilton Santos, nesta quarta-feira (23), às 21h, contra a Colômbia. Uma vitória garante o Brasil como primeiro colocado do Grupo A.