Quartas de final da Copa América 2021: classificados, jogos, datas e mais informações

As primeira seleção classificadas já estão definidas; veja tudo o que você precisa saber sobre a primeira fase da mata-mata do torneio de seleções

A fase de grupos da Copa América 2021 está à todo o vapor e as primeiras seleções já se classificaram para as quartas de final do torneio da Conmebol. E todo mundo segue com chances de avançar.

As primeira seleções classificadas foram Argentina, Chile e Brasil, sendo esta última e única que segue 100% na disputa da Copa América. Das dez seleções da primeira fase, oito se classificam ao mata-mata - apenas a última de cada grupo é eliminada - o que faz com que as emoções sigam até o final, com todas as seleções ainda tendo chances de classificação.

Ao final das quatro rodadas da fase de grupos, cada seleção vai ter disputado três partidas, com uma folga no meio da disputa, e querendo disputar mais três jogos - quartas de final, semifinal e final - até chegar ao título sul-americano.

Veja tudo sobre as quartas de final da Copa América 2021:

Os classificados às quartas de final da Copa América 2021

As quatro melhores seleções de cada um dos dois grupos se classificam para as quartas de final da Copa do Brasil, de forma que apenas uma será eliminada em cada grupo.

Quem já se garantiu na próxima fase do torneio foi:

Grupo A: Argetina e Chile

Grupo B: Brasil

Confira a classificação dos grupos clicando aqui.

Como funciona o chaveamento das quartas de final da Copa América 2021?

O chaveamento do mata-mata da Copa América é predefinido. Para as quartas de final, os confrontos dependem da classificação dos times na fase de gurpos e, dali por diante, de acorodo com os conforntos.

Quartas de final:

Jogo 1: 2º colocado Grupo B x 3º colocado Grupo A

2º colocado Grupo B x 3º colocado Grupo A Jogo 2: 1º colocado Grupo B x 4º colocado Grupo A

1º colocado Grupo B x 4º colocado Grupo A Jogo 3: 2º colocado Grupo A x 3º colocado Grupo B

2º colocado Grupo A x 3º colocado Grupo B Jogo 4: 1º colocado Grupo A x 4º colocado Grupo B

Semifinais:

S1: vencedor Jogo 1 x vencedor Jogo 2

vencedor Jogo 1 x vencedor Jogo 2 S2: vencedor Jogo 3 x vencedor Jogo 4

Final:

Vencedor S1 x Vencedor S

Quando serão disputadas as partidas?

Os confrontos das quartas de final Copa América, disputados em jogos únicos, vão acontecer entre os dias 2 e 3 de junho.

Jogo 1: sexta-feira, 2 de junho, às 18h (de Brasília) - Estádio Olímpico-GO

sexta-feira, 2 de junho, às 18h (de Brasília) - Estádio Olímpico-GO Jogo 2: sexta-feira, 2 de junho, às 21h (de Brasília) - Estádio Nilton Santos-RJ

sexta-feira, 2 de junho, às 21h (de Brasília) - Estádio Nilton Santos-RJ Jogo 3: sábado, 3 de junho, às 19h (de Brasília) - Mané Garrincha-DF

sábado, 3 de junho, às 19h (de Brasília) - Mané Garrincha-DF Jogo 4: sábado, 3 de junho, às 22h (de Brasília) - Estádio Olímpico-GO

Como cada uma das seleções se classificou?

Grupo A

A Argentina se garantiu nas quartas de final na terceira rodada, quando fechou duas vitórias e um empate nos jgos disputados. Desta forma, a seleção não pode mais ser alcançada pela Bolívia, que até então nào pontuou.

Além dos argetinios, a seleção do Chile também não consegue mais ser alcançada pelo bolivianos e, com isso, também tem sua vaga nas quartas de final assegurada. Nas três rodadas, teve um vitória e dois empates.

Paraguai, Uruguai e Bolívia disputam as outras duas vagas restantes.

Grupo B

Mesmo sem entrar em campo na terceira rodada, o Brasil garantiu sua vaga por conta da combinação de resultados. A única seleção 100% na disputa não pode mais ser superada pelo Equador, último colcoado do grupo e, com isso, já está garatida nas quartas.

Colômbia, Peru, Venezuela e Equador disputam as outras três vagas.