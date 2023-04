Por que o Blooming toca uma sirene no estádio durante os jogos?

Adversários do time boliviano têm que encarar som repetitivo ao visitarem o Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra

O espectador dos jogos do boliviano Blooming, presença constante na Copa Sul-Americana e na Libertadores, se depararam com algo curioso: um som alto de sirene que é ouvido repetidamente nas transmissões. E, antes que alguém pergunte, sim, trata-se de um artifício do próprio clube, feito de propósito.

A ocorrência mais recente aconteceu no jogo contra o Santos, em Santa Cruz de la Sierra, pela rodada de estreia da Sul-Americana 2023. Na internet, os torcedores se perguntavam o porquê do som curioso, enquanto alguns ficaram na dúvida se poderia ser algum aviso de emergência mais séria. Não é o caso. É um costume tradicional do próprio Blooming, que faz o 'aviso' soar cada vez que sobe com perigo ao campo de ataque.

Provocações da torcida, sinalizadores, clima hostil: ninguém pode dizer que o Blooming não encontrou um jeito diferente de intimidar (ou irritar) seus adversários que visitam o Estádio Ramón Tahuichi Aguilera.