Por que Neymar ficou na reserva do Al Hilal em decisão de Jorge Jesus para jogo contra o Al Riyadh

O craque brasileiro foi decisivo nos jogos pela seleção, mas não foi o suficiente para convencer o técnico do clube saudita

O Campeonato da Arábia Saudita atraiu a atenção dos curiosos e fãs de futebol mundo afora, depois que passou a contratar grandes estrelas do futebol internacional para seus clubes. A presença de Neymar no Al Hilal, clube treinado pelo português Jorge Jesus, é um dos grandes atrativos da liga – que já tem transmissão para o Brasil.

Neymar ainda não estreou pela nova equipe. A espera era de vê-lo em campo contra o Riyadh. Contudo, a expectativa de ver o craque brasileiro logo entre os titulares não virou realidade. O técnico Jorge Jesus surpreendeu ao colocar o brasileiro no banco de reservas. A trinca de meias no 4-2-3-1 é formada por Michael, Malcom e Salem Al Dawasari.

Apesar de ter chegado ainda lesionado ao Hilal, problema físico que vinha desde a época no PSG, Neymar se recuperou e vem de atuações recentes com a camisa da seleção brasileira. Inclusive, nas últimas partidas válidas pelas Eliminarias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 foi titular nas partidas contra Bolívia e Peru e ultrapassou Pelé na conta de gols oficiais da FIFA com a camisa canarinho.

A inclusão de Neymar na convocação feita por Fernando Diniz irritou Jorge Jesus, que desejava ver o atacante permanecendo na Arábia Saudita por causa do histórico recente de lesões.