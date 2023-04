Por que Hulk desfalca Atlético-MG contra o Libertad, pela Libertadores?

O atacante do Galo é, mais uma vez, um dos destaques atleticanos na temporada

Principal jogador e ídolo do Atlético-MG atual, Hulk não joga pelo Galo contra o Libertad, nesta quinta-feira (06), na estreia dos alvinegros na fase de grupos da Libertadores da América. O motivo, obviamente, não é técnico nem tático: o atacante cumpre suspensão.

Hulk acumulou três cartões amarelos durante os desafios do Atlético na fase pré da Libertadores. Foi advertido com o cartão amarelo no jogo de volta contra o Carabobo, da Venezuela, e nos dois duelos frente o Millonarios, da Colômbia.

Sem o camisa 7, a grande esperança de gols do Galo na estreia contra o Libertad, do Paraguai, é o atacante Paulinho, uma das principais contratações do time na temporada e que já vai dando respostas em campo.