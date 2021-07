Por que Hernán Crespo não treina o São Paulo contra o Red Bull Bragantino?

Auxiliar Juan Branda é quem comanda o time desde o empate contra o Ceará. Ele substitui o treinador, que se recupera de covid-19

O São Paulo não conta com o técnico Hernán Crespo para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2021. O argentino se recupera de covid-19 desde o último sábado (26) e só deve ficar no banco de reservas novamente diante do Inter, na quarta-feira (7), pela 10ª rodada do torneio, no Beira-Rio.

Em publicação há dois dias em seu perfil no Instagram, o treinador argentino tranquilizou a torcida e disse que, a partir desta segunda-feira (5), estará à disposição do departamento de futebol para comandar o elenco visando o jogo contra o Colorado.

"Queria contar para vocês que me encontro muito bem, sem sintomas e cumprindo com o isolamento e a quarentena que os médicos me indicaram. Na segunda-feira terei alta e poderei voltar a trabalhar e retomar minhas atividades com muita vontade e o compromisso de sempre. Obrigado a todos pelas mensagens e pela preocupação nestes dias. Estou muito bem, graças a Deus! Vamos todos seguir nos cuidando!", escreveu o comandante.

Sem Hernán Crespo, que se recupera de covid-19, o auxiliar técnico Juan Branda é quem comanda a equipe. Além de estar no banco de reservas no jogo deste domingo, ele foi o responsável por gerir o elenco contra Ceará e Corinthians.