Por que Dorival Júnior não treina o São Paulo contra o Botafogo, pelo Brasileirão

Comandante não estará à beira do campo para primeira partida do returno do nacional

O São Paulo não poderá contar com seu técnico, Dorival Júnior, à beira do campo na partida deste sábado, contra o Botafogo, pela 20ª rodada do Brasileirão. O comandante recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Flamengo do último domingo (13) e está suspenso.

Com isso, o filho e assistente técnico de Dorival, Lucas Silvestre, comandará o Tricolor contra o Botafogo. Esta será a segunda vez que Silvestre exerce a função, também liderando a equipe na 17ª rodada do nacional, um empate em 0 a 0 com o Bahia.

O São Paulo chega totalmente embalado, vindo de uma emocionante classificação à finalíssima da Copa do Brasil, na última quarta-feira (16), diante do grande rival Corinthians. Novamente com o Morumbi lotado, a esperança da equipe é manter a boa sequência de três jogos de invencibilidade e conquistar três pontos contra o líder e sensação do campeonato.

Para tanto, o time deve, contudo, ir mesclado, com alguns titulares sendo poupados. A tendência é que Luciano retorne, após se recuperar de dores musculares, e comece, assim como James Rodríguez e Lucas. Calleri e Arboleda podem ficar, por outro lado, no banco.