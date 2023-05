Por que David Luiz não joga pelo Flamengo contra o Fluminense, na Copa do Brasil?

O zagueiro foi um dos jogadores substituídos contra o Bahia, pelo Brasileirão

David Luiz fez, contra o Bahia, o seu primeiro gol pelo Flamengo, mas nem tudo são comemorações. O zagueiro, um dos cinco jogadores substituídos no intervalo da vitória pelo Brasileirão, será desfalque contra o Fluminense, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

David Luiz teve diagnosticada uma lesão na coxa direita e já iniciou o tratamento no CT Ninho do Urubu. Desta forma, o zagueiro, titular da equipe desde sua chegada ao clube, em 2021, será desfalque no clássico desta terça-feira.

Na atual temporada, David Luiz disputou 19 jogos e não entrou em campo em outras 12 ocasiões. Sem contar com o zagueiro, o Flamengo vê sua média de vitórias cair (de 57.9% para 50%, segundo dados da Opta), mas a defesa, curiosamente, sofre menos gols em média (média de 1.4 com David e 1 sem o defensor, também de acordo com estatísticas da Opta).